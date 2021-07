La cosmética que funciona: descubrimientos científicos al servicio de la belleza y la juventud

La cosmetología moderna no funciona por ensayo y error, sino utiliza los mayores descubrimientos científicos y los resultados de las investigaciones de científicos (biólogos, químicos y médicos) destacados para desarrollar productos para el cuidado de la piel más eficaces. Por lo tanto, los cosméticos profesionales (como por ejemplo el serum SesDerma ) actúan mejor, más rápido y más fuerte que cualquier receta casera de belleza.

Retinol contra el acné y las arrugas

Retinol (más conocido como vitamina A) es una de las primeras vitaminas de belleza, descubierta por dos grupos de científicos independientes en 1913. Es uno de los elementos más importantes para el cuerpo humano. Su falta provoca la piel seca/pelada y las arrugas.

Inicialmente, el retinol se utilizó en cosmetología para tratar el acné. Al mismo tiempo, se observó que las cremas con vitamina A no solo reducen la inflamación y combaten el acné, sino que también hacen que la piel sea más densa y elástica, suavizando las arrugas finas.

Vitamina C para una piel joven y radiante

La Vitamina C es un potente antioxidante. Se considera como una fuente de belleza, juventud y salud. Las investigaciones relacionadas con el papel de vitamina C en el cuerpo fueron recompensadas con dos premios Nobel. Christiaan Eijkman y Frederick Hopkins recibieron este premio en 1929 por el descubrimiento de un grupo de vitaminas que estimulaban los procesos de crecimiento (entre ellos vitamina C).

La Vitamina C contribuye a la regeneración celular y tiene un efecto anti-envejecimiento.

Los glicanos protegen la salud de las células

Los glicanos juegan un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis de la piel. Se trata de los polisacáridos que sirven como una fuente de energía y nutrición para las células, así como un medio de comunicación celular. Los glicanos son esenciales para la síntesis de colágeno. Debido a la disminución de los glicanos con la edad, la piel pierde colágeno y se vuelve menos densa y elástica.

El más famoso de los glicanos es el ácido hialurónico. Es ampliamente utilizado en cosmetología. La capacidad de las moléculas de ácido hialurónico para atraer moléculas de agua se utiliza para hidratar las capas más profundas de la piel.

Coenzima Q10: una fuente de energía para las células

Ubiquinona, más conocida como la coenzima Q10, fue descubierta a finales de la década de 1950. Pero un avance revolucionario en su investigación fue el estudio de Peter Dennis Mitchell, recompensado con un Premio Nobel de 1978. El científico descubrió el papel de Q10 en el metabolismo: esta coenzima sirve como una batería que llena las células de energía.

Investigaciones posteriores han mostrado que esta sustancia es eficaz como principio activo en cosmética. Ubiquinona contribuye a la regeneración de la epidermis y estimula el proceso de renovación celular.

La cosmética profesional, que utiliza los resultados de importantes investigaciones científicas y descubrimientos en el campo de la bioquímica, es una nueva palabra en el cuidado de la piel. La cosmética “de alta tecnología” ofrece resultados mucho mejores que los productos para consumo masivo. Pero al decidir alcanzar un nuevo nivel en la lucha por la juventud y la belleza, recuerde: estos son medios intensivos, cuyo uso requiere mucha disciplina y precisión.