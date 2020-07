La ruleta para cinéfilos

Una de las imágenes que frecuentemente se asocian con un casino es la de la ruleta, con su tapete verde cubierto con números para las apuestas, las fichas de colores y sobre todo la pequeña bola blanca desplazándose hasta detenerse en una casilla determinada por el azar. Estas son representaciones que se encuentran fijas en nuestro subconsciente al momento de pensar en juegos de casinos. Hoy en día no es necesario visitar un casino físico para poder sentir la adrenalina de ganar en este emocionante juego, existen muchas opciones de ruleta online que se pueden disfrutar desde la web de CasinoSlam sin necesidad de salir de tu hogar, solo con ingresar en algún casino online ya podrás vivir esta experiencia.

Esta película estrenada en 1993, dirigida por Adrian Lyne cuenta con las actuaciones de Demi Moore, Woody Harrelson y Robert Redford. Está basada en la novela homónima del escritor Jack Engelhard. Este filme cuenta la historia de una pareja de recién casados que pierden todo su dinero apostando a la ruleta en Las Vegas, momento en el cual llega el personaje interpretado por Redford y les ofrece un millón de dólares a cambio de pasar una noche con el personaje interpretado por Demi Moore. La pareja acepta la propuesta iniciando un espiral de reproches y desconfianza que termina con su separación, aunque no por mucho tiempo, ya que logran reconciliarse y dejar atrás esta dramática experiencia.

Esta película alemana recibió elogios de la crítica desde su estreno en 1998, convirtiéndose rápidamente en un clásico del cine de culto. La estructura en que se narra la historia, a través de tres elecciones diferentes por parte de la protagonista, ha sido motivo de estudio en círculos de guionistas por su frescura. Protagonizada por Franka Potente y Moritz Bleibtreu bajo la dirección de Tom Tykwer, narra la historia de Lola una joven que debe reunir cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado para salvar a su novio, Manni, de una pandilla de criminales. La solución en la tercera corrida o elección por parte de la protagonista para reunir el dinero no es otra que acudir a un casino y apostar en la ruleta, al número 20 tres veces seguidas, obteniendo así la cantidad requerida.