Nueva Era de los Casinos Online en España

La apuesta de todas las partes es clara: crear un sector del juego más sano y menos perjudicial para todos, impidiendo que casinos online no regulados operen ilegalmente en territorio español. Al menos, esta es la intención del Gobierno de España.

Para todos aquellos que disfrutan haciendo pequeñas apuestas y pasando ratos de entretenimiento online hay una respuesta tranquilizadora: No va a desaparecer y menos aún evolucionará hacia un marco ilegal que no beneficia a ninguna de las partes (jugador y operador) . Los juegos de casino online seguirán existiendo y lo harán dentro de una evolución lógica y pensando en el jugador en primera instancia.

Tanto si eres un jugador de casino habitual como si no tienes una cuenta en ningún sitio de entretenimiento online, seguro que has leído en periódicos o visto por televisión las noticias que hablan sobre un cambio reciente en la política regulatoria del juego online y las apuestas. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Se encuentra este en proceso de evolución o simplemente está desapareciendo?

Todo el mundo busca su espacio online, ya sea desde una perspectiva laborativa, personal o de puro entretenimiento. ¿Hay alguna persona que no compre habitualmente online?

El Juego Online sigue creciendo no solo en casinos y casas de apuestas sino también en otros sectores como el los Videojuegos donde cada vez más los jugadores compran online por medio de la adquisición de sobres para mejorar su status online y su nivel de diversión (véase el ejemplo de los sobres de FIFA Ultimate Team o las apuestas en vivo del juego GTA en modo online). Del mismo modo, nuestro día a día en el trabajo se enfoca cada vez más a los negocios por Internet; tiendas e commerce, páginas web, redes sociales para promocionar productos o servicios.

Una de las limitaciones más notorias es la reducción de la publicidad en los medios de comunicación, y sobre todo lo percibimos en la TV ya que los anuncios de las ofertas de casino han sido limitados y solo pueden emitirse en horario de protección infantil, es decir, a partir de las 22.00hrs. Además, las marcas de casino no pueden ser representadas por deportistas ni personajes famosos.

Durante este 2020 se podría decir que los casinos online han sido bastante castigados con continuas restricciones, no obstante, la intención es sanear el sector, tal y como se comentaba al principio.

Seguro que has observado que antes los bonos de bienvenida eran desorbitados y ahora se han reducido, pues he ahí otra nueva regulación. A partir de ahora y ya desde hace unos meses, los famosos Welcome Bonus se han limitado a un máximo de hasta 200€. Eso sí, pueden ser del 100%, del 200% o del 300% según el casino en cuestión. Pero siempre limitados a una bonificación gratis máxima de 200€.

Sin embargo, no hay ninguna imposición en el rollover o wagering, que es la cantidad que debemos apostar para liberarlo y convertirlo en dinero real. Tampoco en los bonos sin depósito ni en las tiradas gratis, por tanto seguiremos disfrutando de estos bonos, al igual que de las ofertas de bienvenida, pero sin bonificaciones desproporcionadas que invitan a hacer grandes desembolsos nada más crear la cuenta en un casino en Internet.

