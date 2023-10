Renting de coches: ¿cuándo merece la pena?

Sabemos que no se necesita el mismo coche cuando nos acabamos de sacar el carnet que cuando queremos empezar una familia; cuando nos mudamos a una ciudad con ZBE y buscamos un híbrido o eléctrico o cuando queremos renovar nuestra flota de coches de empresa. Por eso, el renting hace realidad no tener que atarse al mismo coche durante toda la vida y brinda la flexibilidad que responde a las necesidades de movilidad en constante evolución.

Si quieres conducir un coche nuevo pero no puedes, o no quieres tener que hacer frente a los gastos de la compra (y el mantenimiento) de un vehículo en propiedad, el renting te permite acceder al vehículo que elijas sin tener que hacer grandes desembolsos iniciales y con todos los gastos incluidos. Puedes despreocuparte de tener que negociar pólizas de seguros, asumir gastos como visitas al taller, matriculación, mantenimiento, reparaciones, ITV, etc.

La adquisición de un vehículo nuevo no es una decisión fácil. Además de la amplia variedad de posibilidades en cuanto a marcas y modelos, motorizaciones, caballos, cilindrada, etc., hay que sumarle las diferentes formas de financiación y compra, lo que pueden convertir este proceso en un auténtico quebradero de cabeza.

No obstante, hay situaciones en las que no merece la pena optar por el renting de coches frente a otras alternativas. Por ejemplo, si necesitas un coche de forma puntual para una salida de fin de semana o para unas vacaciones, lo mejor será recurrir al alquiler de coches tradicional.

Si tienes muy claro que quieres un coche en concreto y no te planteas cambiarlo a 2 ó 5 años vista, lo mejor será comprarlo por tu cuenta o hacer un leasing, opción que ofrece la posibilidad de compra. De esta forma no tendrás que devolverlo al finalizar el contrato.

Otro motivo que puede llevarte a considerar si el renting se adapta o no a lo que estás buscando es el límite de kilómetros. Al seleccionar el vehículo de renting, también deberás elegir el periodo de contratación, de entre 2 a 5 años, así como un límite de kilómetros.

A pesar de que el kilometraje máximo anual que se puede contratar es bastante amplio, pudiendo llegar hasta los 150.000 km, si como particular, autónomo o empresa, sueles hacer un uso muy intensivo del vehículo y recorres muchos kilómetros de media al año, es posible que el renting no se adecúe a lo que buscas.

Para aquellos casos en los que se hace un uso esporádico del vehículo se recomienda un kilometraje de 10.000 km. Para un uso algo más intensivo, entre 15.000 y 20.000 kilómetros anuales serán más que suficientes. Y si conduces de forma asidua para desplazarte o recorres grandes distancia, se recomienda optar por los 30.000 o 40.000 km anuales.

Igualmente, tampoco merece la pena hacer un renting si no quieres un compromiso a medio plazo. Un contrato de renting es vinculante y te obliga a pagar una cuota mensual durante el tiempo acordado, con una penalización en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas. Si no tienes muy claro si podrás hacer frente a los pagos o si tendrás que interrumpirlo por causas no justificadas, esta opción no es para ti.