Sevilla fue el cierre del ‘Electri-City Tour’ de Jaguar Land Rover por las principales ciudades de España

.

Gracias a esta campaña promocional, los participantes han podido probar por las calles de las principales ciudades españolas el espectacular Jaguar I-PACE, diseñado y desarrollado en Reino Unido para atraer a nuevos clientes a la marca Jaguar y a un futuro de vehículos eléctricos. Hasta la fecha, más de 11.000 clientes de más de 60 países han comprado un I-PACE, una opción excelente en su segmento por su capacidad para ofrecer el rendimiento de un deportivo, cero emisiones, un refinamiento espectacular y la funcionalidad de un auténtico SUV. Desde su presentación, hace poco más de un año, el I-PACE ha recibido 62 galardones, incluidos World Car of the Year, World Car Design of the Year, World Green Car y European Car of the Year.

Al mismo tiempo, los interesados también han gozado del privilegio de la conducción de la nueva gama de híbridos de Land Rover, entre los que sobresalen el único y sofisticado Range Rover PHEV, un vehículo capaz de redefinir la gama con las eficiencias y el rendimiento ofrecido un hibrido enchufable (PHEV) y todas las cualidades que se puede esperar de un Range Rover; o el Range Rover Sport PHEV, destacado por su rendimiento, calidad y eficiencia, además de por su diseño dinámico y su capacidad de conducción ágil y segura, que se complementan con un aumento del rendimiento y unos bajos niveles de emisiones del motor más innovador de la marca hasta la fecha. En última instancia, los nuevos Land Rover Discovery Sport Mild-Hibrid y Range Rover Evoque Mild-Hibrid (MHEV) que ofrecen una seguridad de cinco estrellas Euro NCAP además de mayor elegancia y capacidad.