No obstante, el rodaje no es igual para un coche de gasolina como para un coche diésel o eléctrico, por lo que, dependiendo del tipo de vehículo que tengas, deberás hacerlo de un modo u otro.

El rodaje de un coche nuevo es el proceso por el cual conseguiremos que sus componentes se ajusten para garantizar una conducción óptima. Hace años, este procedimiento era obligatorio, pero ahora, algunas marcas no lo ven necesario por la calidad de sus piezas. Sin embargo, con el rodaje del coche nuevo vamos a conseguir que componentes que puedan presentar alguna imperfección, se adapten a los demás y amolden, de tal manera que toda la maquinaria funcione correctamente y no haga sobreesfuerzos durante la conducción que puedan llevar a averías o a un mayor consumo de recursos. Por ello, siempre es recomendable hacerlo.

Lo recomendable en este caso es que durante los primeros 1500 o 2500 km que hagamos con nuestro coche intentemos no superar las 3500 rpm . Tampoco debemos circular a revoluciones demasiado bajas, ya que se trata de «ir acostumbrando» al motor a trabajar. Por ello, cuando se haya calentado, no hay que conducir a menos de 1500 rpm.

La diferencia de los coches diésel con los de gasolina es que sus revoluciones por minuto máximas son mas bajas, así que, en este caso, no debes superar las 2500 rpm en los primeros 1500 o 2000 km. En adición, al igual que sucede con los de gasolina, no hay que conducir a bajas revoluciones, porque se puede averiar la mecánica del vehículo.





En cuanto a los coches eléctricos, estos no necesitan un «rodaje» como tal, porque su motor es diferente. Aun así, es bueno que para acostumbrarnos, sobre todo, a los frenos y neumáticos, seamos cautos en los primeros 1000 km, además de que es fundamental cuidar la batería para que la autonomía del coche no se vea afectada. Además, en este caso, siempre es útil contar con un seguro para coches eléctricos específico, ya que incluye coberturas y servicios destinados a las particularidades de este tipo de vehículos.





Esto, a grandes rasgos, es el rodaje de un coche. No obstante, en el manual de tu vehículo podrás resolver tus dudas específicas sobre este proceso y el modelo que tienes en cuestión. Por último, recuerda que los seguros de coche también pueden resolver tus preguntas, así que no temas hacerlas. Lo importante es que tu coche funcione de un modo óptimo, adaptado a tu conducción y que, gracias a ello, su motor dure muchos años. Para ello, no olvides que el primer paso es hacer el rodaje y darle un buen mantenimiento.