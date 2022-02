Al menos nueve muertos y 50 ingresados tras consumir droga adulterada

Al menos nueve personas han fallecido y otras 50 se encuentran ingresadas en Argentina tras el consumo de sustancias estupefacientes que habrían sido alteradas.

Así lo ha confirmado el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, quien además ha trasladado la posibilidad de que el número de víctimas pueda aumentar y ya incluso ha avanzado que se podría estar hablando de doce fallecidos, si bien no ha confirmado este dato.

«Puede que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo», ha explicado Lapargo ante los medios de comunicación, recoge la agencia Télam.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ha confirmado la detención de diez personas en un local de venta de cocaína que, de hecho, ya había sido registrado hacía menos de dos meses en el marco de otra investigación.

«Se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad (...) Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivo con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud», ha indicado la Fiscalía General de San Martín en un comunicado.