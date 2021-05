Anuncian datos positivos para la vacuna combinada para gripe y covid-19

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una compañía de biotecnología que desarrolla vacunas de próxima generación para enfermedades infecciosas graves, anunció hoy datos de un estudio preclínico de la vacuna combinada cuadrivalente contra la gripe estacional (NanoFlu™) y el candidato a la vacuna de COVID-19 (NVX-CoV2373). La vacuna combinada NanoFlu/NVX-CoV2373 demostró respuestas inmunes positivas tanto a la gripe como al SARS-CoV-2. Una pre-impresión del manuscrito está disponible en bioRxiv.org.

El manuscrito, titulado 'Combination Respiratory Vaccine Containing Recombinant SARS-CoV-2 Spike and Quadrivalent Seasonal Influenza Hemagglutinin Nanoparticles with Matrix-M™ Adjuvant', estudió una vacuna combinada que comprende una vacuna cuadrivalente contra la gripe de nanopartícula formulada junto con una vacuna recombinante con proteína SARS-CoV-2 Spike y Matrix-M™ adyuvante. La vacuna combinada provocó respuestas sólidas tanto a la gripe A como a la B y protegió contra el virus SARS-CoV-2. Se espera que los estudios clínicos de la vacuna combinada comiencen a finales de año.

"A pesar de las bajas tasas durante la pandemia de COVID-19, la gripe sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública mundial y la necesidad de vacunas versátiles y más eficaces es tan importante como siempre, incluso contra la gripe. Los resultados de este estudio se basan en nuestro éxito hasta la fecha con NVX-CoV2373, y con NanoFlu, que logró con éxito todos sus objetivos en un ensayo pivotal de fase 3 anunciado el año pasado", dijo Gregory M. Glenn, M.D., Presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax. "Creemos que este nuevo candidato a la vacuna combinada, que aprovecha la plataforma tecnológica de Novavax y Matrix-M™ adyuvante, podría ser una herramienta importante para el futuro en la lucha a largo plazo contra ambos virus respiratorios dañinos."

Resultados de Inmunogenicidad

El estudio preclínico encontró que la combinación de la vacuna NanoFlu/NVX-CoV2373 (qNIV/CoV2373) indujo gripe funcional y anticuerpos de COVID en hurones. La inhibición de la hemaglutinación (HAI) y los títulos inhibidores de los receptores ACE2 fueron comparables entre la inmunización con la vacuna combinada y con sus respectivas vacunas componentes. Los títulos de anticuerpos se elevaron dos semanas después de una sola dosis y aumentaron aún más dos semanas después de una segunda inmunización.

Los hámsters que recibieron la combinación de la vacuna NanoFlu/NVX-CoV2373 tenían niveles elevados de SARS-CoV-2 anti-S IgG dos semanas después de la primera inmunización, que aumentó significativamente después de una segunda dosis, con niveles comparables a los animales que recibieron la vacuna NVX-CoV2373 solo. Receptores ACE2 humanos inhibiendo los niveles de anticuerpos respondieron de manera similar. Las respuestas inmunitarias a las cepas de gripe A y B provocadas por NanoFlu/NVX-CoV2373 fueron comparables a la inmunización solo con NanoFlu. Además, la vacuna combinada indujo anticuerpos contra los epitopos neutralizantes SARS-CoV-2, incluso en sitios ocultos o crípticos, que son comunes entre USA-WA1 y la variante B.1.351.

Protección tras el desafío SARS-CoV-2

Cuando los hámsters fueron desafiados con SARS-CoV-2, los animales inmunizados con NanoFlu/NVX-CoV2373 retuvieron su peso corporal en comparación con los animales no infectados y los inmunizados solo con NVX-CoV2373. Un examen de la carga viral en las vías respiratorias superior e inferior mostró que se detectó poco o ningún virus cuatro días después de la infección por COVID-19 en animales inmunizados con NanoFlu/NVX-CoV2373 o con solo NVX-CoV2373. Las observaciones microscópicas y macroscópicas de los pulmones no mostraron hallazgos notables en animales inmunizados con la vacuna combinada o solo con NVX-CoV2373.

"Las vacunas combinadas contra la gripe estacional y la COVID-19 probablemente serán fundamentales para combatir las variantes emergentes de COVID-19", dijo Russell 'Rip' Wilson, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de NanoFlu, Novavax. "Millones de personas se ven afectadas por la gripe cada año en los Estados Unidos, y a pesar de nuestros esfuerzos de vacunación, las vacunas contra la gripe disponibles actualmente sólo son parcialmente efectivas. Nuestro ensayo clínico fase 3 de la vacuna NanoFlu logró todos sus puntos finales primarios, y esperamos que esta vacuna combinada ayude a controlar tanto la COVID-19 como la enfermedad gripal."