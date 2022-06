Día 111 de invasión: el Donbás es «simplemente aterrador», dice Zelenski

«El precio de la batalla del Donbás para nosotros es muy alto. Es simplemente aterrador», ha dicho el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, en su discurso pronunciado en la madrugada del día 111 de invasión rusa de Ucrania.

La lucha continúa en Severodonetsk, en la región de Lugansk: todos los puentes de la ciudad han sido destruidos, por lo que es imposible evacuar a población civil, según dijo este lunes el jefe de la Administración Militar de la región de Lugansk, Serghiy Haidai.

Se negocia la salida de civiles de la planta química Azot, donde permanecen aproximadamente unos 500, cuarenta de ellos niños, por lo que se teme que se repita una situación parecida a la que sucedió en la acería de Azovstal, en Mariúpol.

En el día 111 de invasión rusa, el papa Francisco ha escrito en «La Stampa» que, en su opinión, «se ha declarado la Tercera Guerra Mundial» y que la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia «quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida».

Continúa la actividad diplomática en torno a la guerra: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita este martes las tropas de su país desplegadas en Rumanía, antes de ir mañana a Moldavia.

En el día 111 de la invasión rusa de Ucrania, estas son las claves y los principales acontecimientos:

Ucrania, un campo de pruebas: Rusia está usando la invasión de Ucrania, que se inició el pasado 24 de febrero, como campo de pruebas para investigar nuevo armamento que viola el derecho internacional, aseguró la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar.

Durante el informativo nacional de 24 horas que emiten las televisiones ucranianas, Maliar precisó que «los rusos están utilizando en territorio ucraniano una amplia gama de armas que están prohibidas por las leyes internacionales».

«Y no solo eso: están usando algunas armas para pruebas, para investigación. De hecho, están usando la guerra para probar nuevas armas, y todo esto se aplica aquí», agregó la viceministra.

Investigan la muerte de más de 1.200 ucranianos: La policía ucraniana ha abierto un proceso penal para investigar la muerte de más de 12.000 ucranianos, la mayoría de ellos encontrados en fosas comunes, anunció el jefe de la Policía Nacional, Ihor Klymenko.

En una entrevista con la agencia local Interfax-Ukraine, el jefe policial aseguró que guardan 1.200 cuerpos, también encontrados en fosas comunes, que aún no han podido ser identificados. Hemos «recibido informes y hemos abierto los procesos penales pertinentes (para investigar) la muerte de más de 12.000 personas, encontradas, muchas de ellas, en fosas comunes», especificó Klymenko.

Señaló que más de 1.500 civiles fueron asesinados solo en la región de Kiev.

Francisco habla de una guerra «de alguna manera provocada»: El papa Francisco afirmó que, en su opinión, «se ha declarado la Tercera Guerra Mundial» y que la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia «quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida», según la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús.

«Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?», dijo Francisco según la transcripción de esta conversación que publica hoy el diario «La Stampa».

Al responder sobre la agresión de Rusia a Ucrania y cómo se puede contribuir a la paz, Francisco afirmó que «hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados».

Y citó la opinión de un Jefe de Estado al que conoció antes del comienzo de la guerra y que le expresó su preocupación «por cómo se estaba moviendo la OTAN». «Le pregunté por qué y me respondió: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque’ y concluyó diciendo que ‘la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando», relató Francisco.

La rusificación de Ucrania: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes el bloqueo informativo, e incluso «civilizacional», del ejército ruso y pidió que se comunique a los habitantes del sur ocupado que «habrá liberación», aunque admitió que en la batalla en el Donbás el «precio es aterrador».

«Debemos entender que los ocupantes mantienen el territorio ocupado no solo en un bloqueo de información. Yo lo llamaría un bloqueo civilizacional», dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno.

Acusó a Rusia de tratar «de hacer que la gente no sepa nada sobre Ucrania y cómo estamos tratando de liberar nuestro territorio. Están tratando de que dejen de pensar en volver a la vida normal, obligándolos a reconciliarse».

Añadió que en algunas zonas, los ocupantes impiden deliberadamente el restablecimiento del suministro eléctrico (...) Bloquearon la comunicación. Nuestra televisión está siendo apagada. Cerraron la salida de la ocupación y simplemente no permiten ni siquiera los corredores humanitarios para que podamos llevar a la gente al menos bienes básicos y medicinas», insistió.

El presidente ucraniano pidió «a todos los que tengan esa oportunidad que se comuniquen con las personas en el sur ocupado, en Donbas, en la región de Kharkiv. Cuéntales sobre Ucrania. Diles la verdad. Di que habrá liberación».