«El coronavirus sigue en alza en todo el mundo»

La doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, ha advertido de que el coronavirus "sigue controlando" la vida de la población y que su transmisión sigue "en alza" en todo el mundo.

"No hemos salido de la pandemia, esta crisis no ha terminado. El virus controla nuestras vidas y nosotros no lo hemos controlado", ha señalado la experta de la OMS para recordar que, a pesar de ello, se sabe cómo controlarlo.

Y es que, tal y como ha recordado, muchos países han logrado frenar su transmisión gracias a la vacunación pero, también y al margen de las vacunas, con el uso de mascarillas, distanciamiento físico, higiene de manos y otras medidas que han demostrado ser eficaces para evitar el contagio.

Dicho esto, Van Kerkhove ha destacado que la mayor transmisibilidad de las nuevas variantes contra el coronavirus hace que los contagios sigan estando "al alza". "Todo el mundo quiere acabar ya con esto, pero todos tenemos un papel importante que desempeñar, incluido en las vacaciones", ha zanjado.