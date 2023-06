El papa regresa al Vaticano tras someterse a un control en el hospital

El papa Francisco regresó al Vaticano tras haberse sometido este martes a unos controles médicos programados en el hospital Gemelli de Roma, informaron los medios italianos.

Según esas mismas fuentes, Francisco había acudido durante la mañana al Centro de Medicina del Envejecimiento (Cemi) del Policlínico Gemelli, el hospital donde ha estado dos veces ingresado, la última de ellas a finales de marzo.

Y poco después de una hora, el papa abandonó el centro que se ocupa de asistencia a los ancianos «frágiles» a través de protocolos de intervención globales e individualizados, según se lee en su página de Internet.

El Vaticano no informó de estos controles, aunque hoy el pontífice no tenía nada previsto en su agenda.

El pasado 26 de mayo, el papa tuvo que anular su agenda por tener fiebre, pero el día siguiente reapareció en forma y continuó con sus actividades.

Francisco fue ingresado tres noches a finales de marzo en el hospital Gemelli de Roma por «una pulmonía aguda», según explicó él durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

«Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta», dijo al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

Esa fue la segunda vez que Francisco fue ingresado en el Gemelli. La primera tuvo lugar el 4 de julio de 2021, cuando fue operado del colon y estuvo hospitalizado durante diez días y tuvo una lenta recuperación.

Desde entonces, el papa también ha padecido un problema en su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o ir en silla de ruedas, pero ha asegurado en varias ocasión que no se quiere operar.