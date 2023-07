Estados Unidos tiene «restos biológicos no humanos» según un ex miembro de inteligencia militar

Grush, ex funcionario de inteligencia, ha «dinamitado» el tema de estudio de los «fenómenos aéreos identificados» (UAP) y que no dejan de ser los OVNIs de siempre.

Grusch ha dicho que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre UAPs le pidió en 2019 identificar todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. En ese momento, Grusch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia que opera los satélites espía de país. Grusch, en sus manifestaciones, ha dicho: «Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAPs fallidas de varias décadas al que se me negó el acceso».

Cuando se le preguntó si el gobierno tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch respondió que Estados Unidos probablemente está al tanto de la actividad «no humana» desde la década de 1930.

Afirmó que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes. «Restos biológicos no humanos».

Obviamente el Pentágono lo ha negado todo, Sue Gough, portavoz del Departamento de Defensa, indicó: «ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres».

Grusch además dijo que había sufrido represalias y coacciones: «Fue muy brutal y muy desafortunado, algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto profesional como personalmente».

Ese subcomité del Congreso ha pedido al Gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de ex miembros del ejército que aseguran haberlos visto. El teniente Ryan Graves, un antiguo piloto de un avión de combate F-18 de la Marina estadounidense. Ha señalado en su declaración inicial que «si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional». Y ha añadido que, si son de origen humano, «es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea».

David Gravor, también un piloto retirado de la Marina, ha testificado como presenció en 2004 un ovni con la forma de un «tic tac» (píldora).

El fenómeno OVNI que está más vivo que nunca y nos ocultan más de lo que nos creemos los gobiernos de muchos países, incluida España.