Europa estudia volver a Kabul

Los Veintisiete se plantean negociar con los talibanes desde un punto de vista "operacional", explicó Borrell, porque "tenemos que discutir asuntos importantes, el primero y más acuciante es cómo vamos a evacuar a los varios cientos o miles de personas que nos hubiera gustado evacuar por vía aérea".

Por eso, añadió, la UE se plantea tener una presencia en Kabul porque "es mucho más fácil hablar con alguien que está en la misma ciudad que a través de videoconferencia".

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, explicó a EFE que "no estaríamos hablando de una Embajada", sino que la idea es poder abrir una "oficina".

"Los Estados miembros no van a reabrir mañana las embajadas, nosotros no vamos a reabrir una delegación con un jefe de delegación como si no hubiera pasado nada", se pronunció el alto representante en la misma línea, subrayando que esa posible presencia "no es el primer paso hacia el reconocimiento" de un gobierno talibán.

Fuentes europeas explicaron a EFE que la estancia en Afganistán "podría ser a nivel técnico o humanitario".