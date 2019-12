Greta Thunberg: «Dejen de darnos motivos para enfadarnos»

"No dejen de luchar por su futuro", animó hoy la activista sueca Greta Thunberg en un breve mensaje pronunciado a su llegada a Lisboa, donde insistió en que mantendrá su reclamo a los líderes mundiales para frenar el cambio climático.

"Estamos en emergencia climática, precisamos de un punto de vista global, trabajar en conjunto para garantizar condiciones de vida para la humanidad en el futuro", afirmó la joven en su primeras declaraciones tras atravesar el Atlántico en un catamarán procedente de Estados Unidos.

Thunberg, que llegó a Lisboa como escala en su viaje a Madrid para participar en la Cumbre del Clima, confió en que "los líderes mundiales" reunidos en la capital española "perciban finalmente la urgencia".

"Mucha gente dice que no importa y que no va a pasar nada, pero empezamos a ver los resultados", agregó. "Tenemos que pensar a largo plazo, no podemos pensar solo en hoy, hay que pensar en el futuro".

Admitió que los jóvenes de su generación "estamos enfadados y frustrados y es por una buena razón. Dejen de darnos motivos para enfadarnos", reclamó.

La adolescente sueca no desveló su agenda para los próximos días, aunque adelantó que viajará a Madrid y asistirá a la marcha convocada el viernes contra el cambio climático y que pasará la navidad en casa.

Greta Thunberg, según medios locales, descansará hoy en un hotel de Lisboa tras una travesía de 21 días en un catamarán ecológico, que comenzó en Estados Unidos y ha terminado en Lisboa.