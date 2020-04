La dura reflexión del alcalde de Nueva York sobre el coronavirus y los seguros médicos

"Pensábamos que el coronavirus era un gran igualador porque las celebridades se estaban infectando, los jefes de estado, los atletas, la realeza . Pero bajo la superficie había una verdad que al principio no estaba clara y ahora lo está cada vez más: este virus, de hecho, discrimina y va a por los más vulnerables ", declaró De Blasio en su rueda de prensa diaria.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio , dijo este viernes que los indicadores de Coronavirus COVID-19 en el gran epicentro de la pandemia siguen mejorando y que están revelado una " verdad que al principio no estaba clara" : que el virus no es un "igualador", sino un aliado de las desigualdades que ataca a los más vulnerables .

El alcalde sostuvo que en Nueva York y EE.UU., el COVID-19 ha impactado "desproporcionadamente a la gente que no ha tenido acceso a la sanidad y durante sus vidas no pudieron tratar sus condiciones médicas porque no tenían dinero para hacerlo, lo cual nos lleva a una realidad económica" donde la perjudicada es la "clase trabajadora".

"Para la gente trabajadora, la sanidad está determinada por el tamaño de su cuenta bancaria, no su humanidad, y eso nos lleva a un racismo estructural: hay gente en el país que siempre ha sabido que tendría disponible acceso a la sanidad y otros no han estado seguros ni un día de los servicios que podrían tener", explicó.