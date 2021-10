La OMS advierte de un aumento de casos y muertes por Covid-19

El número global de casos notificados y muertes por Covid-19 está ahora aumentando por primera vez en dos meses, impulsado por un aumento continuo en Europa, según ha advertido el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha indicado que estos datos "recuerdan que la pandemia de Covid-19 está lejos de terminar".

Así, Tedros ha destacado que "la pandemia de Covid-19 persiste, en gran parte, porque continúa el acceso desigual a las herramientas para hacerle frente", detallando que se han administrado 80 veces más pruebas, y 30 veces más vacunas, en los países de altos ingresos que en los de bajos ingresos.

Así, durante la rueda de prensa de seguimiento de la Covid-19, el dirigente del organismo de las Naciones Unidas ha adelantado que, por el ritmo al que se distribuyen las vacunas a través del mecanismo COVAX, va a ser "muy difícil" que el continente africano alcance el 40 por ciento de población vacunada antes de final de año.

"Si los 6.800 millones de dosis de vacunas administradas hasta ahora en el mundo se hubieran distribuido de forma equitativa, ya habríamos alcanzado nuestro objetivo del 40 por ciento en todos los países", ha lamentado el director general de la OMS.

"Tal y como están las cosas, el personal sanitario y las personas vulnerables de los países de ingresos bajos y medios siguen sin protección, el oxígeno no está llegando a quienes lo necesitan, y la falta de pruebas está dejando a muchos países indefensos ante el virus, y al mundo indefenso ante las variantes emergentes", ha añadido el director general de la OMS, que ha insistido en la importancia de la finaciación del Acelerador ACT por parte de los países del G20.

"Hemos demostrado que el Acelerador ACT funciona. Hasta ahora, la OMS y sus socios han entregado 425 millones de dosis de vacunas a 144 países a través de COVAX, incluyendo 300 millones de dosis solo en los últimos cuatro meses", ha abundado. "Hemos entregado más de 128 millones de pruebas, y aumentado el suministro de oxígeno, equipos de protección personal y tratamientos, incluyendo casi 3 millones de dosis de dexametasona", ha detallado.

Por su parte, el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Bruce Aylward, ha lamentado que "las dosis de refuerzo representan tres veces lo que se ha distribuido en los países de bajos ingresos".

"Hasta 62 países han empezado a administrar las dosis de refuerzo, y otros tantos se lo están pensando. El director general había pedido una moratoria de estas dosis hasta final de año, a fin de poder trasladar esas dosis a los países que están por debajo de un mínimo, y cuyos sanitarios ni siquiera están vacunados", ha recordado.

Así, Aylward ha señalado que un total de 82 países que no alcazarán el 40 por ciento de vacunación para final de año por falta de suministro. "No es que no puedan distribuir las vacunas, es solo que no tienen acceso a las dosis necesarias", ha apuntado.

"¿De dónde se van a sacar estas 550 millones de dosis necesarias?", se ha preguntado el experto, para recordar que los 20 países del G20 controlan el suministro global de vacunas. "De aquí a final de año habrá 3.000 millones de dosis adicionales. Las 550 millones de dosis necesarias para garantizar la distribución equitativa se fabrican en 10 días. Podemos lograrlo, no es imposible, hace falta la voluntad", ha concluido, haciendo un llamamiento a la "solidaridad mundial".