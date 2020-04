Ligero descenso de contagios y fallecimientos en el mundo

No obstante, este descenso puede ser aparente, dado que al ser fin de semana es posible que las autoridades de muchos países notifiquen menos casos por diversas razones.

Sin embargo se trata de niveles que no se registraban desde el pasado 4 de marzo, cuando se anotaron 433 enfermos, y desde entonces dio inicio un importante aumento de los contagios.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, aseguró hoy que el retorno a la normalidad tras la pandemia de COVID-19 "no se hará probablemente en mucho tiempo", al tiempo que consideró que la situación "mejora de forma lenta" pero que "la crisis no se ha superado todavía".

La recuperación económica de EE.UU. después de la pandemia del coronavirus será cuestión de meses y no de años, afirmó hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien coincidió con líderes del Congreso sobre la posibilidad de que se llegue pronto a un acuerdo en torno a un segundo paquete de alivio para pequeñas empresas.

"Creo que serán meses, definitivamente no creo que sean años", declaró el funcionario en una entrevista con el programa "State of the Union" de la cadena estadounidense CNN, al ser consultado sobre cuánto tiempo podría pasar antes de que EE.UU. recupere la "posición fuerte" de su economía, que en un mes de confinamiento por el COVID-19 ya suma 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo.