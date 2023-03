Un actor da la voz de las alertas antiaéreas en Ucrania

El actor estadounidense Mark Hamill ha dado un paso más en su compromiso con Ucrania y ha cedido la voz de «Luke Skywalker», el personaje de la saga de «Star Wars» (La guerra de las galaxias) que le hizo famoso para la aplicación telefónica que alerta a los ucranianos de posibles bombardeos rusos.

Según informan medios estadounidenses, la voz del guerrero intergaláctico se ha incorporado como una de las opciones de la aplicación para teléfonos inteligentes «Aid Alert», que ha puesto en marcha el Gobierno de Kiev junto a varias compañías tecnológicas para advertir de bombardeos.

De esta forma, cualquier usuario de esta aplicación, ampliamente utilizada en Ucrania, puede escuchar las advertencias de seguridad con la voz del actor cuando suenan las sirenas antiaéreas en cualquier punto del país.

«Alerta de ataque aéreo. Dirígete al refugio más cercano», es uno de los mensajes que pueden ser escuchados en la aplicación con el tono del famoso guerrero «jedi».

Hamill también ha grabado mensajes que aconsejan a la población que no se confíe cuando suenan las alertas aéreas y, tras finalizar la alarma, se despide diciendo: “Atención. La alerta aérea ha terminado. Que la fuerza te acompañe», según las fuentes.

El protagonista de «El retorno del Jedi» (The return of the Jedi) ha sido un defensor de la causa ucraniana desde que comenzó la invasión del país por parte de Rusia hace más de un año.

El guerrero intergaláctico anteriormente se sumó a la campaña «United24» que lanzó el gobierno de Kiev para obtener fondos que sirvieran a la defensa de Ucrania.

Hamill también realizó una subasta de carteles firmados de sus películas para ayudar al ejército ucraniano a adquirir y mantener sus drones.

El icónico actor se convirtió incluso en embajador del proyecto «Ejército de Drones» en septiembre pasado, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le pidiera personalmente que se uniera a la lucha contra «el imperio del mal», como denominó a Rusia.