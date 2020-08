Una mutación del coronavirus podría ser más infecciosa pero menos letal

Una mutación del coronavirus que se encuentra en Europa, América del Norte y en partes de Asia puede ser más contagiosa, pero menos letal. Así lo indica Paul Tambyah de la Universidad Nacional de Singapur y presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Ha indicado que la evidencia sugiere que la proliferación de la mutación D614G ha coincidido con una caída en la tasa de muerte.

La mayoría de los virus tienden a volverse menos maligno. «Quizás sea bueno tener un virus que es más infeccioso pero menos mortal. Al virus le interesa contagiar, pero no matar al huésped porque lo necesita para alimentarse y refugiarse», afirmó.



Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que aún no hay evidencia científica de que la mutación del coronavirus recientemente identificada en algunos países de Asia por científicos de Corea del Sur cause una enfermedad más leve o sea menos mortal.

La epidemióloga líder de la OMS, María Van Kerkhove, ha aseverado este martes en rueda de prensa que en este momento el organismo sanitario internacional se encuentra trabajando con un grupo de especialistas para entender los cambios que puedan ocurrir en la secuencia genética del virus.

"Si aparece un artículo anunciando que hay una nueva mutación, esto puede asustar, pero estos cambios en los virus ocurren todo el tiempo. Hemos visto cambios en esta mutación del virus llamada D614G, que es algo que ha circulado desde febrero, y es la cepa que predomina en Europa y América del Norte, y ahora ha regresado a Asia", ha explicado la experta.

Van Kerkhove ha destacado que lo imperativo es seguir monitoreando el virus para entender sus cambios y determinar cuáles mutaciones son importantes o lo hacen comportarse de manera diferente.

En cuanto a la diferencia en los índices de mortalidad entre países, la experta ha señalado que hay muchas razones por las que las muertes varían. Así, ha recordado que, en Corea del Sur, por ejemplo, los primeros infectados fueron personas jóvenes, con menos males subyacentes previos. "Hasta el momento, más de 75.000 secuencias genéticas del coronavirus de países de todo el mundo están disponibles al público, algo que debe continuar", ha concluido.