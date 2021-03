Agenda cofrade del fin de semana más esperado del año

Llega la más ansiada de las fechas por todos los cofrades. Triste, no cabe duda, pero no dejaremos de celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Sevilla afronta un comienzo de la Semana Santa llena de nostalgia, en el que no dejarán de acontecerse diversas veneraciones y ceremonias extraordinarias de multitud de hermandades.

Cabe resaltar que todos los actos que se nombran a continuación cuentan con todas las medidas de seguridad para contener la pandemia, recomendadas por las autoridades tanto eclesiásticas como socio-sanitarias.

VIERNES DE DOLORES

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca de 17:00 a 21:00. Rezo del Vía Crucis y Eucaristía a las 18:30.

■ Veneración Extraordinaria a los Sagrados Titulares de la Hermandad de Pino Montano, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00.

■ Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, desde las 11:00 hasta las 22:00. Durante la tarde, intervendrán la Banda de música de Santa Ana y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, a las 18:00 y 20:30 respectivamente.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Agrupación Parroquial Bendición y Esperanza de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, en la Parroquia Jesús Obrero.

■ Solemne Veneración a Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad de la Hermandad del Juncal, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 en la Parroquia de Nuestra Señora del Juncal.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Misión de 9:30 a 14:00 en la Parroquia de San Antonio María Claret. A las 18:00 Ejercicio de la Corona Dolorosa y Misa de Hermandad.

■ Solemne Veneración a la imagen del Santísimo Cristo de Pasión y Muerte, de la Hermandad de Pasión y Muerte, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 en la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Aire.

■ Veneración a los Sagrados Titulares de la Agrupación Parroquial del Cristo de la Paz, con horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 en la Parroquia de San Luis y San Fernando de Rochelambert. A partir de las 18:00 acto de piedad y oración ante el Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Misericordia, y posterior Eucaristía.

■ Solemne Veneración de los fieles a los Amantísimos Titulares de la Hermandad de San José Obrero, en la Parroquia de San José Obrero. Tras la Eucaristía de las 20:00, rezo de la Corona Dolorosa.

■ Veneración Extraordinaria a los Amantísimos Titulares de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, desde las 9:00 hasta las 21:00 en la Iglesia Beata Ana María.

■ Fundición de dos cirios de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad de la Trinidad, dedicados a la Unidad de Trasplantes de órganos y al Cuerpo de Policía Local de Sevilla, tras la misa de las 20:00 en la Basílica de María Auxiliadora.

■ Veneración a la Virgen del Carmen, de la Hermandad del Carmen Doloroso, desde las 10:00 hasta las 20:30 en la Iglesia de Omnium Sanctorum.

■ Vía Crucis interno presidido por el Santísimo Cristo de la Sed de la Hermandad de Nervión, en la Parroquia de la Concepción Inmaculada tras la Eucaristía de las 18:30.

■ Veneración de los fieles al Santísimo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de las Penas de la Hermandad de Santa Marta, en la Parroquia de San Andrés.

■ Rezo del Vía Crucis y Solemne Veneración al Cautivo de San Idelfonso, desde las 7:30 hasta las 21:00.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Milagrosa, de 17:00 a 21:00 en Iglesia parroquial de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

■ Solemne Veneración al Santísimo Cristo del Descendimiento y la Virgen de la Quinta Angustia, de la Hermandad de la Quinta Angustia, en la Iglesia de Santa María Magdalena desde las 10:30 hasta las 20:30.

■ Santa misa en honor de Nuestra Madre y Señora de la Merced, de la Hermandad de Pasión, a las 20:00 en la Iglesia del Divino Salvador.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Vera Cruz de 10:00 a 19:00 en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús. A las 19:00 jura de los nuevos hermanos y posteriormente celebración de la Eucaristía y ejercicio del Vía Crucis.

■ Solemne acto de Veneración a Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de la Hermandad de San Isidoro, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. Santa Misa ante Nuestra Señora de Loreto a las 20:00 y posterior ejercicio del Vía Crucis.

■ Función Principal de Instituto en honor a Nuestra Señora del Valle, de la Hermandad del Valle a las 12:15 en la Iglesia de la Anunciación.

■ Solemne Eucaristía en honor de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Cerro del Águila, a las 19:30 en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

■ Veneración de los fieles a María Santísima de los Dolores de la Hermandad de las Penas de San Vicente, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 en la Iglesia Parroquial de San Vicente.

■ Santa Misa presidida por la Santísima Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes, a partir de las 20:00 en la Capilla del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

■ Devota Veneración a María Santísima en su Soledad, de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, desde las 10:00 hasta las 19:00 en la Capilla del Sagrario de la parroquia de San Lorenzo. A las 20:00 tendrá lugar la misa de hermandad.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Resurrección, en la Parroquia de Santa Marina de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00.

■ Solemne Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la Paz, a las 20:00 en la Iglesia de San Sebastián.

■ Misa en honor a Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor, de la Hermandad de las Aguas, a las 19:00 en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario.

■ Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia de la Hermandad de Padre Pío, a partir de las 19:00 en la Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz.

■ Veneración a Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz de la Hermandad de la Mortaja de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00. A su conclusión, santa misa y ejercicio del Vía Crucis.

■ Misa de Dolores ante Nuestra Señora de las Lágrimas de la Hermandad de la Exaltación, en la Iglesia de Santa Catalina a las 20:30.

■ Triduo Doloroso a María Santísima de la Concepción de la Hermandad del Silencio, a partir de las 20:00 en la Iglesia de San Antonio Abad.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de San Bernardo, de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 en la Parroquia de San Bernardo.

■ Solemne Veneración de los fieles al Santísimos Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro, de 10:00 a 14:00 en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración. A las 19:30 ejercicio del Vía Crucis con exposición del Santísimo.

■ Veneración de los fieles a la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque, de 17:00 a 20:00 en la Iglesia parroquial de San Roque. A partir de las 20:00 solemne función de Reglas conmemorativa de la Coronación Canónica de la dolorosa.

■ Eucaristía en honor de María Santísima de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos, a partir de las 20:00 en el Santuario de los Gitanos.

■ Bendición de la Casa Hermandad y la Capilla de la Hermandad de la Estrella, presidida por al Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo Pelegrina a las 18:30.

■ Concierto de Bandas en el Parque Magallanes a las 20:00, en el que participan la Banda de Cornetas y Tambores Juvenil de las Tres Caídas de Triana, la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria.

■ Muestra “Escena de la Pasión. Misterios de Sevilla”, en el Casino de la Exposición desde las 11:00 hasta las 20:00.

■ Exposición de carteles pictóricos de la Semana Santa de Sevilla, desde las 10:00 hasta las 18:00 en la Cámara de Comercio.

■ Muestra “In Paradisum. Del templo a la calle: Música para la Semana Santa de Sevilla”, en la Sala Antiquarium de 10:00 a 20:00.

■ Concierto de la Banda de Música del Maestro Tejera, en la Sala Antiquarium a las 20:30, cuya entrada cuesta 3€.

■ Exposición sobre restauración de patrimonio cofrade en el que se encuentra el techo de palio de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin, de 10:00 a 18:00 en el centro comercial Torre Sevilla.

■ Exposición “Sebastián Santos, el genio”, en la Casa de la Provincia con horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

■ En CaixaForum del centro comercial Torre Sevilla, exposición fotográfica del Maestro Jesús Martín Cartaya, con horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00.

■ Exposición “Monumentos de Sevilla en las Hermandades”, en el Círculo Mercantil de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

■ Proyección de la película “Semana Santa”, de Juan Lebrón a las 11:00 en la Cámara de Comercio.

■ Proyección de la película “Los sonidos perdidos de Sevilla” a las 12:30 en la Cámara de Comercio.

■ Exposición Fecit-21 en el Ayuntamiento de Sevilla, con entrada gratuita de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 previa cita .

SÁBADO DE PASIÓN

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Milagrosa, de 9:00 a 21:00 en Iglesia parroquial de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Concierto de bandas en el patio de la parroquia con la participación de la Agrupación Musical María Santísima del Rocío de Sevilla, de 12:00 a 14:00 y de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, de 16:00 a 18:00.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca de 10:00 a 13:30 y de 17:00 hasta las 21:00. A las 12 se celebrará la Santa Misa, y a las 21:00 rezo por los hermanos difuntos.

■ Solemne Veneración a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de 9:00 a 21:00 en la Basílica del Gran Poder.

■ Veneración Extraordinaria a los Amantísimos Titulares de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, desde las 9:00 hasta las 21:00 en la Iglesia Beata Ana María.

■ Veneración de los fieles al Santísimo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de las Penas de la Hermandad de Santa Marta, en la Parroquia de San Andrés.

■ Acto de fundición de codales en la Hermandad del Sol por los donantes de órganos y acto de colocación del relicario por los hermanos difuntos a Santa María Magdalena, en la Capilla Sacramental del Sol, a las 12:00, y posteriormente a las 20:00 presentación y bendición de las nuevas bambalinas laterales del paso de palio de Nuestra Señora del Sol.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad del Amor, de 10:30 a 12:00 y de 13:30 a 19:45 en a Iglesia del Divino Salvador. A las 12:30 Función Solemne al Señor de la Sagrada Entrada Triunfal.

■ Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de la Hermandad de Pasión, de 10:30 a 12:15 y de 13:30 a 19:45 en la Iglesia del Divino Salvador.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Vera Cruz de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús.

■ Veneración de los fieles al Señor de la Humildad de la Hermandad del Cerro del Águila, desde las 10:00 hasta las 20:30 en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Resurrección, en la Parroquia de Santa Marina de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00.

■ Función Principal de Instituto a Nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la Paz, a las 12:00 en la Iglesia de San Sebastián. Posterior Veneración a los Sagrados Titulares de 16:00 a 18:15.

■ Función Principal de Instituto en honor de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia de la Hermandad de Padre Pío, a partir de las 19:30 en la Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de San Bernardo, de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 en la Parroquia de San Bernardo.

■ Solemne Veneración de los fieles al Santísimos Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración.

■ Veneración de los fieles a la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 en la Iglesia parroquial de San Roque. A partir de las 17:15 rezo del Vía Crucis.

■ Veneración Extraordinaria a los Sagrados Titulares de la Hermandad del Baratillo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 en la Capilla del Baratillo.

■ Concierto de Cuaresma a cargo de la coral y orquesta “Voce Magna”, en la Real Parroquia de Santa María Magdalena, a partir de las 19:00 organizado por la Hermandad del Calvario.

■ Muestra “Escena de la Pasión. Misterios de Sevilla”, en el Casino de la Exposición desde las 11:00 hasta las 20:00.

■ Exposición de carteles pictóricos de la Semana Santa de Sevilla, desde las 10:00 hasta las 18:00 en la Cámara de Comercio.

■ Muestra “In Paradisum. Del templo a la calle: Música para la Semana Santa de Sevilla”, en la Sala Antiquarium de 10:00 a 20:00.

■ Exposición sobre restauración de patrimonio cofrade en el que se encuentra el techo de palio de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin, de 10:00 a 18:00 en el centro comercial Torre Sevilla.

■ Exposición “Sebastián Santos, el genio”, en la Casa de la Provincia con horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

■ En CaixaForum del centro comercial Torre Sevilla, exposición fotográfica del Maestro Jesús Martín Cartaya, con horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00.

■ Exposición “Monumentos de Sevilla en las Hermandades”, en el Círculo Mercantil de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

■ Proyección de la película “Semana Santa”, de Juan Lebrón a las 11:00 en la Cámara de Comercio.

■ Proyección de la película “Los sonidos perdidos de Sevilla” a las 12:30 en la Cámara de Comercio.

■ Exposición Fecit-21 en el Ayuntamiento de Sevilla, con entrada gratuita de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 previa cita .

DOMINGO DE RAMOS

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad del Amor, de 10:30 a 12:15 y de 13:30 a 19:15 en la Iglesia del Divino Salvador. A las 12:30 Misa de Palmas y a las 20:00 acto de piedad sustitutivo a la Estación de Penitencia.

■ Veneración a los Sagrados Titulares exclusiva para los hermanos de la Hermandad de la Hiniesta de 11:30 a 14:30 en la Parroquia de San Julián. De 15:00 a 20:00 veneración abierta al público, y finalizará con el acto penitencial de 20:30 a 21:30.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Milagrosa, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 en Iglesia parroquial de la Virgen de la Medalla Milagrosa. A las 12:00 Santa Misa de Palmas.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de las Cigarreras, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 en la Capilla de la Fábrica de Tabacos.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca de 10:00 a 13:30 y de 17:00 hasta las 21:00.

■ Solemne Veneración a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de 8:00 a 21:00 en la Basílica del Gran Poder. Santa Misa de Palmas a las 9:30.

■ Veneración Extraordinaria a los Amantísimos Titulares de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 en la Iglesia Beata Ana María. A las 12:30 Misa de Palmas.

■ Misa de Hermandad de la Trinidad a las 11:45 en la Basílica de María Auxiliadora.

■ Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de la Hermandad de Pasión, de 10:30 a 12:15 y de 13:30 a 19:45 en la Iglesia del Divino Salvador.

■ Solemne Veneración a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Vera Cruz de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 en la Capilla del Dulce Nombre de Jesús. A las 12:30, Santa Misa de Palmas.

■ Acto de piedad para los hermanos la Hermandad de la Sagrada Cena a partir de las 15:15 en la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación. A las 17:30 solemne acto de veneración de los fieles a los Sagrados Titulares.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de la Resurrección, en la Parroquia de Santa Marina de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00. A las 11:00 Santa Misa de Palmas.

■ Sufragio Penitencial y Misa Solemne de la Hermandad de la Paz, a las 13:00 en la Iglesia de San Sebastián. Posterior Veneración a los Sagrados Titulares de 15:00 a 18:15.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de San Bernardo, de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 en la Parroquia de San Bernardo.

■ Veneración a Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos tras la Misa de Palmas de las 10:30, en el Santuario de los Gitanos.

■ Solemne Veneración de los fieles al Santísimos Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro, de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración.

■ Veneración de los fieles a los Sagrados Titulares de la Hermandad de San Roque, en la Iglesia parroquial de San Roque. Misa de Palmas a las 10:00.

■ Veneración Extraordinaria a los Sagrados Titulares de la Hermandad del Baratillo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 en la Capilla del Baratillo. Misa de Palmas a las 11:00.

■ Culto y Veneración extraordinaria a los Sagrados Titulares de la Hermandad de Montesión, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 en la Capilla de Montesión.

■ Espectáculo “Sevilla, Pasión y Esperanza” de los Cantores de Híspalis en el Teatro Cartuja Center a las 20:00.

■ Concierto de la Banda de Música de Olivares a las 13:00 en el Centro Comercial Plaza de Armas.

■ Espectáculo “El Sentir en el Távora”, con la colaboración de la Agrupación Musical Santa Cecilia, a las 18:30 en el Teatro Salvador Távora.

■ Muestra “Escena de la Pasión. Misterios de Sevilla”, en el Casino de la Exposición desde las 11:00 hasta las 20:00.

■ Exposición de carteles pictóricos de la Semana Santa de Sevilla, desde las 10:00 hasta las 18:00 en la Cámara de Comercio.

■ Muestra “In Paradisum. Del templo a la calle: Música para la Semana Santa de Sevilla”, en la Sala Antiquarium de 10:00 a 20:00.

■ Exposición sobre restauración de patrimonio cofrade en el que se encuentra el techo de palio de la Virgen de la Palma de la Hermandad del Buen Fin, de 10:00 a 18:00 en el centro comercial Torre Sevilla.

■ Exposición “Sebastián Santos, el genio”, en la Casa de la Provincia con horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

■ En CaixaForum del centro comercial Torre Sevilla, exposición fotográfica del Maestro Jesús Martín Cartaya, con horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00.

■ Exposición “Monumentos de Sevilla en las Hermandades”, en el Círculo Mercantil de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.