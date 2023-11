Álvaro Enríquez: “Ya trabajamos para coronar a la Virgen del Subterráneo”

El programa radiofónico “Cruz de guía” que dirige y presenta el periodista Paco García en Cadena SER tuvo entre sus invitados en su última emisión, la de este pasado lunes 13 de noviembre, al hermano mayor de la Sagrada Cena, Álvaro Enríquez Amador, quien en el coloquio que se mantuvo con él ha dado uno de los titulares de la semana, y nos atreveríamos decir de la recta final de este año 2023. Sin tapujos, manifestó que su corporación no sólo sueña, sino que trabaja para que en 2029, cuando se cumplan los setenta y cinco años de la declaración pontificia de la Realeza de María como verdad fundamental de la Iglesia Universal, no como dogma porque no lo es, por parte del papa Pío XII allá por 1954, Nuestra Señora del Subterráneo Reina de Cielos y Tierra pudiera ser, al fin, canónicamente coronada.

Realmente no se trata de una aspiración novedosa en el seno de esta hermandad del templo de los Terceros, pues cuando en 2004 se conmemoró el cincuentenario de la Realeza, el cofrade Carlos López Bravo pronunció una exaltación por esta efeméride, y en su intervención, hace ya casi veinte años, ya sugirió la idea de coronar a esta bellísima dolorosa de la calle Sol. Y el promotor de la defensa de la Realeza, el recordado cofrade Miguel Román, también confesaba tener aquel anhelo, algo que reconoció también en 2004 en una entrevista que se le realizó para el Boletín de las Cofradías de Sevilla. Todo este asunto sale a la palestra cuando Paco García conversa con Álvaro Enríquez sobre la denegación del vía lucis que los cofrades de la Sagrada Cena querían haber celebrado el pasado martes 31 de octubre con su titular mariana, tanto por los setenta y cinco años del voto de defender la Realeza de María como por los setecientos setenta y cinco de la erección de la Parroquia de San Román y Santa Catalina, a cuya feligresía pertenece esta varias veces centenaria cofradía.

Tratándose la cuestión de esta negativa de la autoridad eclesiástica, fue cuando el hermano mayor de esta corporación sacramental afirmó ante los micrófonos de la radio que «el no de Palacio nos produjo desazón, pero ya estamos trabajando en la coronación de la Virgen del Subterráneo en 2029». Así mismo, hay que aclarar y matizar que la junta de gobierno de la Sagrada Cena, en ningún momento, ha planteado formalmente este asunto ni a los hermanos ni la prelado hispalense, por lo que no existe aún solicitud alguna de apertura de ningún expediente para esta coronación. Enríquez, como hermano mayor, sólo ha expresado en voz alta un sentimiento que late en su hermandad: «Nosotros tenemos muy claro que la Virgen debería ser coronada en 2029 que es cuando se cumplen los setenta y cinco años de la declaración pontificia de la Realiza de María». Además, el actual hermano mayor culmina su mandato en octubre de 2025, y las mesas de oficiales rigen los destinos de esta corporación durante tres años, por lo que de producirse finalmente la coronación, la gestionaría y llevaría a efecto quien suceda a Álvaro Enríquez.