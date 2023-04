Así fue el Lunes Santo en Málaga

Pasión, como cada año, nos devolvió las mejores maneras de Ortega Bru, para disfrute del arte y la talla en madera, pero también, la mediación directa con la vera imagen de Dios a través de la oración, función que este Nazareno cumple a la perfección y que no puede aspirar a mejor compañía que la Virgen del Amor Doloroso sobre su peculiar trono de palio ochavado. Nos quedamos con su paso por la Catedral y su privilegio en la Iglesia Mayor de la ciudad. Soberbio.

Crucifixión llenó de aromas castizos su tránsito por la Cruz Verde y su apertura del itinerario en Tribuna procedente de Comedias y Granada, pero no era de recibo perderse, a la vuelta, su ascenso por calle Carrión.

Nuestro Padre Jesús de la columna y María Santísima de la O siguen aunando lo más íntimo y extremo de la fe popular. Una cofradía que sabe mantener, como ayer, un correcto y ordenado desfile procesional por el recorrido oficial y que, sin embargo, no duda en entregarse a la diversidad de sus fieles en la Plaza de la Merced, escenificando al son de palmas y bulerías la despedida más calé, previa a su definitivo encierro.

El señorío del Perchel lo ponía Dolores del Puente. Su Cristo del Perdón y el misterio que se representa en su trono nos regalan una iconografía propia y particular, pero ayer, el conjunto, llegaba a su culmen con el estreno del nuevo trono, que, si bien no responde con exactitud a los diseños de nuestro querido y malogrado Jesús Castellanos, elevan indiscutiblemente la calidad del patrimonio artístico de la cofradía. José María Ruiz Montes, vuelve a lucirse con la brillantez exquisita de su trabajo en los relieves de las cartelas del trono. Simplemente excepcionales...¡¡¡ Pero la titular mariana de la corporación merece elogios a parte. No cabe mayor finura y sutileza que la de la Virgen de los Dolores procesionando en su trono. Aromas antequeranos de estéticas dieciochescas que invitan al recogimiento y a los valores más clásicos de antaño. Soberbio conjunto...¡¡¡