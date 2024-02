Bob Dylan y otros famosos seguidores de Cristo

«Soy una persona religiosa y leo mucho las Escrituras». Estas palabras, pronunciadas por el músico, compositor, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan, son la confirmación de que, más allá de los éxitos, la fama y el reconocimiento público, es posible hallar la fe y convertirse en seguidor de Jesús. No en vano, el ganador del Premio Nobel de Literatura reveló durante la promoción de su último libro, La filosofía de la canción moderna , que su «primer amor», musicalmente hablando, fue «la música sacra, la música de iglesia». Nacido como Robert Zimmerman en 1941, fue criado como judío, pero tuvo una conversión pública al cristianismo en la decáda de los setenta. A partir de entonces, su vida cambió para mejor, hasta el punto de introducir la oración y la meditación en sus hábitos diarios. «Creo en la condenación y la salvación, así como en la predestinación». ¿Qué le llevó a abandonar la religión judía y abrazar la fe de Jesucristo? Las razones hay que buscarlas en su divorcio de 1977, que provocó en el cantautor una debacle física y emocional. Cuando estaba más desgastado, en un concierto celebrado en San Diego, alguien del público arrojó una pequeña cruz plateada al escenario. Dylan vio el objeto religioso y lo guardó en su bolsillo, y seguidamente viajó con él hasta Arizona para su próxima actuación. Dos días después, en la habitación de un hotel en Tucson, el artista tuvo una «visión de Jesucristo» que le removió por dentro. A partir de ese momento, Dylan no solo publicó dos álbumes de música gospel con un importante trasfondo religioso sino que comenzó a realizar declaraciones sobre su fe en los escenarios: «Jesucristo es la respuesta».

En el ámbito actoral existen muchos ejemplos de conversiones, caso de Jane Fonda, Kirk Cameron o Stephen Baldwin, pero sin duda el más sonado es el de Shia LaBeouf, quien saltara a la fama por protagonizar taquillazos como Transformers e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Pese a sus prometedores inicios, su estela comenzó a apagarse tras varios enfrentamientos con la ley —fue arrestado en Nueva York en 2017 por embriaguez y alteración del orden público, y posteriormente acusado de abuso por una exnovia—. Sin embargo, cuando parecía que había tocado fondo —llegó a plantearse el suicidio—, tuvo lugar un hecho que le cambiaría por completo. Su representante le comunicó que unos productores estaban preparando una película sobre el Padre Pío, el santo de los estigmas, y habían pensado en él para que le diese vida. Sorprendido por la propuesta —hasta entonces se había declarado agnóstico— pero decidido a darse una nueva oportunidad, LaBeouf estampó su firma en el contrato e ingresó en un convento de California para prepararse a fondo el papel. Tras permanecer allí varios meses, conversar con los frailes capuchinos y experimentar la vida contemplativa, viajó hasta Italia para comenzar la película. «Sentía una vergüenza como nunca antes había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. Pero cuando llegué allí, ocurrió un cambio. Vi que había otras personas que habían pecado incluso más allá de lo que jamás pudiera imaginar y que terminaban encontrándose con Cristo. Eso me hizo sentir que tenía esperanza», aseguró. Tras rodar la película a las órdenes de Abel Ferrara y presentarla en el Festival de Cine de Venecia, el actor se confirmó en la fe católica en una ceremonia presidida por el obispo de Winona-Rochester, Minnesota. Desde entonces su dedicación a la Iglesia no deja de crecer, e incluso planea convertirse en diácono. Por cierto que su transición hacia el catolicismo estuvo auspiciada por otro gran actor de fe, Mel Gibson. «Fue muy paciente conmigo. Hace muchos años, fui a su casa y le dije que sus opiniones religiosas y políticas suponían un obstáculo para su oficio. Él se rió y me dijo que leyera el Libro de los Macabeos. Mientras me hundía, él siempre estuvo ahí para apoyarme».