Calatrava adelanta su procesión fluvial

La tradicional procesión fluvial de Nuestra Señora del Carmen de la Hermandad de Calatrava no podrá tener lugar, como viene siendo habitual desde su primera ocasión en 2010, en la tarde del 15 de julio, víspera de la festividad de esta advocación de la Reina del Monte Carmelo, sino que se adelanta este año al sábado 8 de julio, ya que en la fecha acostumbrada la dársena del río Guadalquivir estará ocupada por unas regatas internacionales. La propia corporación de la Alameda de Hércules, cuyo hermano mayor es Pedro Sánchez Pérez, informa en sus redes sociales que el horario y el itinerario continuarán siendo los mismos de años anteriores, por lo que la Virgen continuará embarcando en los bajos del Puente de la Barqueta y llegará hasta la Pasarela, para regresar al punto de partida. Así mismo, se mantiene el rezo del rosario vespertino posterior por las calles por las que no pasa el último domingo de julio la procesión terrestre. La salutación y los toques de clarines de la Banda del Sol sí se mantendrán el 15 de julio.

Cabe recordar, como dato anecdótico, que esta procesión fluvial, en su formato típico, no tiene lugar desde 2019, ya que los dos años siguientes la situación sanitaria lo impidió y el pasado 2022, con motivo de presidir Nuestra Señora del Carmen el Pregón de las Glorias, en su camino de ida hacia la Santa Iglesia Catedral navegó por el río en su propio paso procesional en el mes de mayo, pasando, incluso, por debajo del Puente de Triana, por lo que en julio ya no se verificó este acto de culto. En este 2023, además, al celebrarse el sábado 8 de julio coincidirá con la procesión del Carmen de San Leandro, no muy lejos la una de la otra.