El hermano mayor de la Estrella, Carlos Martín Vázquez, desveló el pasado martes 16 de enero en el programa «Sentir Cofrade» de PTV Sevilla que en el Domingo de Ramos se llegaron a plantear en noviembre hasta cinco planes distintos para reconfigurar y reestructurar la jornada. Y este pasado lunes 22, en «El Llamador» de Canal Sur Radio se dieron a conocer sus detalles. Solamente en uno se hubiera logrado que las cofradías saliesen por la Puerta de los Palos de la Santa Iglesia Catedral alternando el giro a la izquierda y luego a la derecha, mientras que también los había en los que se hacía regresar a algunas hermandades por itinerarios inéditos para las mismas que hubiesen deparado estampas históricas. Es más, hay dos opciones que no se pudieron ni votar por la práctica imposibilidad de que determinadas corporaciones pudieran regresar a sus templos por el recorrido que se les preveía al no caber uno o todos sus pasos por un punto en cuestión. Así mismo, había casos en los que algunas cofradías hubiesen adelantado sus salidas o retrasado sus entradas más de dos horas sobre lo habitual, y el Consejo, en sus normas, pedía que ello se evitase, salvo que la cofradía en cuestión estuviese plenamente dispuesta a ello. Y en todas las opciones abrían la carrera oficial la Borriquita y Jesús Despojado, y la remataban este día la Estrella y el Amor. Estos son los cinco planes para un Domingo de Ramos en Sevilla.



■ Opción 1: Las cofradías hubiesen ido dejando atrás la catedral alternando siempre sus salidas hacia la izquierda y hacia la derecha, de modo que nunca fuesen dos seguidas hacia el mismo lado, por lo que el orden de paso a través de la carrera oficial hubiera sido el siguiente: la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Paz, la Sagrada Cena, la Amargura, San Roque, la Estrella y el Amor. Al ser las cofradías pares las que tendrían que haber girado hacia su derecha, la de San Juan de la Palma, que hubiera sido la sexta, se habría visto obligada a regresar por el Arco del Postigo, pero se generaba importante problema, y es que si la cofradía buscaba la Plaza Nueva y Tetuán, ¿habría terminado de pasar el Amor por la Campana? Una opción lógica habría sido volver por un itinerario similar al del misterio de Montesión el pasado Sábado Santo con motivo del Santo Entierro Grande, alcanzando la zona del Museo y de San Vicente para arribar luego al Duque en busca del entorno de San Andrés y San Martín, pero eso hubiese supuesto un rodeo demasiado largo y, seguro, que ni se planteó sobre la mesa. Este plan, no obstante, es el que logró tener una mayor puntuación con respecto a las bases planteadas por el Consejo: 8'9, pero la Amargura alegó básicamente que su paso de palio no cabe por el Postigo debido a su altura, así que ni se llegó a votar.



■ Opción 2: El orden por carrera oficial hubiese sido este: la Borriquita, Jesús Despojado, la Sagrada Cena, la Hiniesta, la Paz, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor. Es decir, sobre el orden de 2023, hubiesen permutado la Sagrada Cena y la Hiniesta, pero ya a partir de esta opción no se lograba que de la catedral salieran las cofradías alternando que unas tirasen para la izquierda y otras tomasen para la derecha. La puntuación en este caso era de 7'4.



■ Opción 3: La que se hará finalmente este año: la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Paz, la Sagrada Cena, San Roque, Amargura, la Estrella y el Amor. Los de los Terceros tirarán a la ida por la Encarnación, mientras que a la vuelta recortarán y no tirarán por la zona de San Leandro, al parecer buscarán Doña María Coronel, como cuando el Señor de la Cena vuelve del arzobispado el día del Corpus Christi. Este proyecto cuenta con 7'7 puntos, a pesar de que tres cofradías consecutivas girarán hacia su izquierda tras salir del mayor templo metropolitano. Ello se hubiera evitado si San Roque hubiese podido tirar por el barrio de Santa Cruz, pero sus pasos no caben por el tramo más estrecho de Fabiola.



■ Opción 4: Planteaba el orden más llamativo, con San Roque en el tercer lugar de la jornada y la Cena en el sexto por delante de la Amargura, por lo que hubiese quedado así: la Borriquita, Jesús Despojado, San Roque, la Hiniesta, la Paz, la Sagrada Cena, la Amargura, la Estrella y el Amor. En esta opción, al parecer, San Roque también hubiese vuelto por Santa Cruz, como se planteaba en la opción anterior, pero al no caber sus pasos por Fabiola tampoco se llegó a votar. La puntuación de esta idea se quedaba en el 7'5.



■ Opción 5: Consistía en repetir el plan del año pasado, es decir, que el orden hubiese sido la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Sagrada Cena, la Paz, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor pero con la Hiniesta volviendo por la Cuesta del Rosario, un itinerario que se aprobó en San Julián, incluso, durante el cabildo general que se celebró en febrero del pasado año pero que la junta superior del Consejo no aceptó en marzo, haciéndola retornar por Puente y Pellón. La idea de la Hiniesta era que si subía la cuesta hacia la Alfalfa, facilitaría que los nazarenitos de la Borriquita se marchasen del Divino Salvador con mayor facilidad tras su estación de penitencia y no dificultaría a los nazarenos del Amor poder llegar a su templo para preparar la cofradía. Los puntos que tenía este proyecto eran 7'4.