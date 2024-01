«Círculo de Pasión» conmemora su mayoría de edad

Ya no hay lámparas navideñas en Sierpes, ni excesivo bullicio por las calles. Enero avanza parsimoniosamente cuando en el Círculo Mercantil e Industrial ya no está el fantástico belén que instala Silvio Torilo con su equipo, pero en dicha entidad, que preside José María González Mesa, quien aún vive su primer año de mandato, se prepara para la llegada de una nueva Cuaresma y de otra Semana Santa. Al mediodía de este viernes 12 de enero se ha presentado el ciclo «Círculo de Pasión», que en esta ocasión alcanza ya su décimo octava edición desde que comenzara a celebrarse allá por el año 2007, que tan lejos va quedando ya después de ciento cuarenta y una exposiciones temáticas, que se dice pronto. Este año, dos hermandades serán las principales protagonistas que expongan su patrimonio e historia: la Milagrosa y el Rosario de Santiponce. Obviamente, no faltará la de los estrenos y las restauraciones de la próxima Semana Santa. Y es más, González Mesa quiso hasta adelantar que el altar que se instala en la fachada de la casa para el Corpus Christi será levantado este año por la Hermandad Sacramental de la Vera+Cruz de Tomares.