Colorido cartel para los 450 años del Dulce Nombre de Jesús

La Quinta Angustia, fusionada con el Dulce Nombre de Jesús desde 1851, no quiere dejar pasar por alto esta efeméride tan especial, por ello, el martes 24 de mayo tuvo lugar en su capilla la presentación del cartel conmemorativo, obra del artista residente en Valencina de la Concepción José María Jiménez Pérez-Cerezal, más conocido como José Cerezal o, incluso, como Pepe Ciruelo. Se trata de una obra llena de luz y colorido, sello inconfundible de este pintor al que su conocido síndrome de Tourette no le impide plasmar sobre el lienzo obras tan llamativas. Tras su descubrimiento, el autor hizo gala de su humor, y con naturalidad reconoció cómo el encargo se le propuso tomando unas cervezas en el Bar Lairén, en Canalejas, tan cercano a las dependencias de la hermandad del Jueves Santo, siendo un trabajo en el que ha volcado tanto tiempo que «ni he ido a la Feria este año, cuando nos hemos llevado dos sin celebrarla por las circunstancias que conocemos». Y siempre con la sonrisa que caracteriza a este buen hombre, Cerezal manifestó que su fe y su devoción se la lleva a la sala donde trabaja, y este cartel le ha traido muchas satisfacciones, «a pesar de que no puedo ir a misa, porque no puedo aguantar tanto tiempo callado ni quieto», aclaró medio bromeando, aunque lo que sí que nada ni nadie le impide es pasear, por eso, tras el perfil completo de la efigie del Niño, aparece la doble espadaña de la Magdalena, pues «me encanta levantar la mirada y contemplarla». Así mismo, el pintor quiso dedicar este cartel al consiliario primero, Ignacio Salinas Soto, del que Cerezal dijo con su peculiar gracejo que «se parece a uno de los querubines que hay a los pies del Niño en la pintura».