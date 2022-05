El análisis del diputado mayor del Cristo de Burgos sobre el Miércoles Santo

La Hermandad del Cristo de Burgos es una de aquellas que, poco a poco, está sabiéndose adaptar a los nuevos tiempos en lo que a la comunicación se refiere, contando para la gestión de sus medios y redes oficiales con la empresa de los compañeros de «Sevilla Santa Media», quienes están desarrollando una labor profesional muy eficiente e interesante. Dicha entidad comunicativa la integran los periodistas Ignacio Cáceres, Jesús Borrero y Alfonso Cárdenas, y en la corporación penitencial de San Pedro están llevando a cabo una serie de entrevistas en podcast, como si de un programa radiofónico sobre la propia cofradía del Miércoles Santo se tratase, lo que lo convierte en una interesante iniciativa que ya realizan, así mismo, otras hermandades, incluso en YouTube por ejemplo, y entre cuyos casos podemos encontrarnos con los audiovisuales que hay disponibles en los canales del Amor y los Estudiantes en dicha plataforma, y que en esos casos firma otra empresa de referencia: JRP Vídeos.

Volviendo al caso concreto que nos ocupa, en «El Podcast del Cristo de Burgos» ya se han realizado meses atrás entrevistas al hermano mayor y al mayordomo, José Antonio Manzano y Jaime Espiau, al capataz Antonio Santiago, al consiliario Daniel Pascual, al diseñador Javier Sánchez de los Reyes como autor de la remodelación de la orfebrería del palio de Madre de Dios de la Palma, y este fin de semana se ha lanzado una entrevista al diputado mayor de gobierno, Ángel González, para analizar el pasado Miércoles Santo. La tertulia entre los tres periodistas y el invitado se desarrolla con naturalidad y hablando sin tapujos, lo cual es de agradecer.

Ángel González manifiesta en la entrevista que la afluencia de público en este 2022 le recordó mucho al año 2003, cuando la primera en la Campana fue la Bofetá y el primer día completo de cofradías y con un buen tiempo fue, precisamente, el Miércoles Santo, si bien en esta ocasión, como punto negativo, destacó la falta de educación de buena parte de ese público, algo que se viene comentando de manera muy generalizada en la sociedad sevillana, y la falta de presencia policial en varios puntos donde estaba previsto un mayor refuerzo, afirmando que «a la ida tuvimos problemas tras la salida de la Hermandad de los Panaderos a la altura de Lasso de la Vega con Orfila, y después el cruce con Amor de Dios, aquello fue un punto tremendo», aunque «sorprendentemente a la vuelta también estuvimos parados en tres puntos, sobre todo dos: el cruce con la Cuesta del Rosario (...), era horrible el tapón que había, otro a la entrada de Alcaicería, y otro en el cruce de San Juan con Sales y Ferré». Con respecto al retraso horario que acumuló la jornada, el diputado mayor de San Pedro destaca en la entrevista la honestidad del delegado de día, Eduardo Carrera, que en todo momento iba informando a la cofradía de ese retraso existente en carrera oficial, lo que motivaba que el Cristo de Burgos fuese atenuando el ritmo de su discurrir desde la propia salida del templo, «y apenas estuvimos parados en la Plaza del Duque, creo que fueron unos doce minutos», precisando que cuando llegan al palquillo de la Campana, ya había acumulados 34 minutos, y que si no se le hubiese ido informando de ello al propio Ángel González, ese poco más de media hora hubiera sido el tiempo que la cofradía hubiese estado detenida realmente entre el último punto citado y Lasso de la Vega. Por otra parte, González reconoce en su intervención que en septiembre de 2021 se apeló al cumplimiento de los horarios para no cambiar el orden de ninguna cofradía, aunque finalmente, a pesar de la buena voluntad de todas las partes implicadas, «no es que no haya podido ser, es que no ha sido; el día se ha cerrado en Palos con 51 minutos».

En otro orden de cosas, el diputado mayor del Cristo de Burgos comenta que existe un espacio de «dos horas o dos horas y media donde hay hasta siete cofradías en un radio pequeñísimo», ya que cuando su cofradía está en Lasso de la Vega, «los Panaderos estaba por Jesús del Gran Poder, Gavidia y final de Amor de Dios (...), las Siete Palabras por Alfonso XII, el Buen Fin venía por Cuna, el Carmen Doloroso estaba en la plaza nuestra, el Baratillo venía por Tetuán... claro, es que el público se tiene que mover», concluyendo que «hay problemas crónicos en el día que no se han atajado».

Para conocer mejor esta entrevista, animamos a nuestros lectores a escucharla directamente mediante el siguiente enlace.