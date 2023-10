El arte sacro de Sevilla se dará a conocer en el Parlamento Europeo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido en la mañana de este miércoles 11 de octubre una reunión en el Parlamento Europeo con su presidenta, Roberta Metsola, y en declaraciones a los medios, el regidor de la urbe hispalense ha anunciado la organización, en Bruselas, de una importante exposición sobre el arte sacro que tendrá lugar en próximos meses, «para que la Unión Europea se conciencie de que el arte sacro no sólo es historia, no sólo es tradición, no sólo es cultura, no sólo es turismo, sino que es también, y sobre todo, una industria fundamental para Sevilla».

Esta salida del arte sacro sevillano hacia el exterior supondría una enorme proyección del mismo, de hecho, José Luis Sanz ha señalado igualmente que se trataría de un hecho histórico, ya que, además, «hay un gran desconocimiento sobre lo que es el arte sacro fuera de nuestro país, incluso en esta propia capital de Europa, y el objetivo sería concienciar a esta capital y a toda la comunidad europea de lo que supone este arte religioso en Sevilla», de hecho, el alcalde apuntó que ya ha conversado sobre esta cuestión esta misma mañana con el presidente de la Asociación Gremial del Arte Sacro, el bordador Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’, y «evidentemente está encantado de la posibilidad de que en la capital europea se pudiera ver una exposición de ese tipo porque sería algo histórico».

Desde La Recogía de El Correo de Andalucía hemos podido recabar, igualmente, las impresiones del ya citado 'Paquili', quien considera, henchido de alegría ante tan gozosa buena nueva, que «la idea es maravillosa, porque permitirá poner en valor un arte que es milenario, además de darle visibilidad a un gremio que es un motor económico de la ciudad y de la propia región, y por poner a Sevilla y a Andalucía como santo y seña del arte sacro ante toda Europa». Igualmente, con respecto a los miembros de la asociación, su presidente reconoce que «todo el mundo está encantado, ya que es algo que, a priori, no lo teníamos en mente, puesto que se trata de un proyecto de gran magnitud y estamos muy agradecidos al alcalde por la iniciativa», de hecho, cuando José Luis Sanz regrese a Sevilla tratarán de reunirse con él lo antes posible, ya que «hay que ver el enfoque, las posibilidades del lugar y la selección de las piezas, para reflejar el nivel artístico de Sevilla», indica el propio ‘Paquili’, que no desaprovecha la oportunidad para agradecer la labor que se está llevando a cabo desde la administración local».

Cabe recordar que hace pocos días, por cierto, se confirmaba que los restos del antiguo Castillo de San Jorge, en Triana, serán el marco para las próximas muestras del arte sacro, pero lo del Parlamento Europeo «es un sueño desmedido que nos va a permitir poner en valor nuestro gremio, nuestro arte, y hacer que destaque la imagen de Sevilla desde este ámbito artístico donde no queremos destacar ninguno de nosotros personalmente, sino todo lo contrario, que se dé a conocer el arte que se genera en nuestra tierra», indica Carrera Iglesias.