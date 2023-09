El Cachorro acudiría a Roma en 2025 siempre que los gastos vayan cubiertos

El hermano mayor, José Luis Aldea, y la junta de gobierno de la Hermandad del Cachorro, según fuentes de la propia corporación, ya estaban al tanto de este planteamiento, por lo que no les ha cogido de sorpresa este asunto, aunque los propios hermanos sí que desconocían esta cuestión. La mesa de oficiales cachorrista está a la espera de recibir la invitación de la Santa Sede si el dicasterio da luz verde a este proyecto. Si así ocurriera, el asunto se debatería en un cabildo general de hermanos, aunque en el Patrocinio tienen muy claro un concepto: la hermandad no invertiría en gastos, ya que si se trata de una invitación, ésta deberá serlo en todos los sentidos, no como cuando se buscó una cofradía hispalense para acudir al vía crucis de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011, donde la corporación tenía que buscar el dinero para asistir al evento, tal y como le pasó en ese caso a la Hermandad de los Panaderos para llevar a María Santísima de Regla a la capital de España. En estos momentos, todo es una simple idea, algo avanzada y con los tanteos realizados, pero no hay nada acordado ni decidido, por lo que hay que seguir esperando próximos acontecimientos dentro de la preparación del Jubileo de las Cofradías del año 2025.