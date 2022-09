El Consejo emprende la necesaria revolución de la Semana Santa

La junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías acaba de dar una alegre sorpresa a la Sevilla cofradiera. Para el martes 20 de septiembre se ha convocado una reunión informativa de la sección de Penitencia, la cual tendrá lugar en la sede de la entidad, en la calle San Gregorio número 26. La cita será a las ocho de la tarde en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda. Ahora bien, el documento lo deja claro, es un encuentro para informar, no para tomar aún decisiones. No obstante, es un primer gran paso, pues pone de manifiesto que la institución que preside Paco Vélez ha estado trabajando en este proyecto, y hasta no citarse esta reunión no se ha desvelado nada. Quizás, al fin, llegue la tan añorada revolución que, positivamente, necesita la Semana Santa.