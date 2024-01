El Cristo de las Cinco Llagas podrá lucir potencias

Después de veintidós años desde su hechura, bendición y exposición al culto, el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, titular cristífero de la Hermandad de la Esperanza de la Trinidad, podrá lucir las potencias como signo de la divinidad por ser Hijo de Dios. Así lo han refrendado, por amplia mayoría, los hermanos de esta corporación del Sábado Santo en el cabildo general extraordinario celebrado al mediodía de este domingo 14 de enero. Eso sí, hay que dejar bien matizados los datos: la junta de gobierno, que preside como hermano mayor José Antonio Muñoz Romero, no planteaba a los trinitarios que el crucificado de Luis Álvarez Duarte pudiese portar o no estos atributos, sino que solicitó permiso, si así procedía, para acometer la intervención oportuna sobre la talla, ya que no posee orificios en la cabeza para colocarle estas potencias. Cabe recordar que desde la Cuaresma de 2019, el Cristo posee una corona de espinas elaborada por el propio autor de la imagen meses antes de su fallecimiento.

Durante el cabildo, Muñoz Romero hizo saber que la mesa de oficiales consideraba oportuno consultar a los hermanos este asunto al tratarse, al fin y al cabo, de una intervención sobre la imagen de un titular, aunque no había obligación para ello de acuerdo con las reglas al tratarse de un aspecto técnico. Así mismo, en otros puntos previos en el mismo cabildo, la junta de gobierno propuso la compra de un inmueble de doscientos veinticinco metros cuadrados en el Polígono Industrial Store para almacenar los pasos procesionales, las parihuelas de ensayo y otros enseres, ya que el local donde actualmente se hallan es de alquiler y su espacio es aproximadamente la mitad del nuevo, y como es natural la corporación ha preferido optar por uno en propiedad. Finalmente, se aprobó variar la fecha del triduo en honor al Santísimo Sacramento, ya que su celebración, de acuerdo con las reglas, coincidiría en este 2024 con la novena de María Auxiliadora, titular de la basílica donde reside la hermandad, aunque sí se mantendrá la función que es en honor a la Santísima Trinidad en la mañana de su festividad, que este año será el domingo 26 de mayo, por lo que el triduo se celebrará, en vez de antes de la referida función, tras la misma, esto es, del lunes 27 al miércoles 29 de mayo.