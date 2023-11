El Domingo de Ramos acuerda nuevos cambios para 2024

Las Hermandades de la Paz y de la Sagrada Cena intercambiarán sus puestos en el orden de paso del próximo Domingo de Ramos, con respecto a la nómina de la pasada Semana Santa. Finalmente ese será el principal cambio tras la reunión mantenida en la noche de este pasado miércoles 22 de noviembre entre los hermanos mayores de la jornada y su delegado de día, Francisco Javier Bonilla, en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías, tal y como ya adelantó La Recogía de El Correo de Andalucía, tomándose los distintos acuerdos por unanimidad, lo cual es un punto importante.



De esta forma, el orden de paso para 2024 será el siguiente: la Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Paz, la Sagrada Cena, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor. Con este planteamiento, según hace saber el propio organismo cofradiero, el único grupo de hermandades consecutivas en esta primera tarde de la Semana Santa será en la zona de Francos y la Cuesta del Bacalao, y estará formado por la Sagrada Cena, San Roque y la Amargura, las cuales establecerán puntos de control horario y separación para así poder facilitar la fluidez durante esta apretada jornada penitencial. De esta forma, se confirma que, finalmente, se descartó la posibilidad del regreso de San Roque por el barrio de Santa Cruz y que la cofradía no cabe por la estrechez de Fabiola, lo que hubiese generado estampas históricas y de gran belleza.



Por otra parte, la Hermandad de la Sagrada Cena habrá de estudiar, junto a las restastes cofradías que se vean afectadas, un itinerario de ida hacia la carrera oficial que permita mejorar la alternancia a la llegada a la Campana, de manera que se evite mantener desde la Plaza del Cristo Burgos el mismo recorrido que la Hermandad de San Roque, que iría justamente detrás en el cambio de orden aprobado unánimemente. Pero habrá que seguir trabajando de todas formas, ya que el resto de horarios, itinerarios y puntos de control fuera de la carrera oficial tendrá que seguir siendo definidos y estudiados por el delegado junto a los diputados mayores de gobierno, quienes no estuvieron presentes en esta reunión mantenida. Surge aquí, pues, la pregunta: al no ir detrás de la Hiniesta la Sagrada Cena, ¿subirá la primera la Cuesta del Bacalao hacia la Alfalfa o mantendrá su recorrido por Puente y Pellón?



Otro aspecto a tener en cuenta es que con respecto a los criterios establecidos el pasado año por la junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, este plan aprobado permite la alternancia en las cinco primeras de la jornada tanto a su llegada a la Campana como a la salida de la Santa Iglesia Catedral -si San Roque hubiese podido pasar por Fabiola, la alternancia hubiera sido plena al final de la carrera oficial-, por lo que concentra el trabajo de seguridad del Domingo de Ramos en la agrupación de tres cofradías seguidas por Francos en el horario comprendido entre las 20:30 a las 23 horas, frente a la situación de este año 2023, donde la concentración de público se daba desde las 19 hasta las 23, por lo que afectaba, además, a la entrada de los nazarenos de la Hermandad del Amor en su Iglesia Colegial del Divino Salvador para iniciar la estación de penitencia.



Por último, hay que manifestar que este plan no es definitivo por el momento, ya que las ocho hermandades acordaron probar esta configuración, y si pasado el Domingo de Ramos se considera que la solución no es satisfactoria, seguirán estudiándose otras alternativas para los próximos años entre todas las que se han analizado como viables y que ayuden a mejoren el plan desarrollado en la última Semana Santa.