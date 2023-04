El Gran Poder de Los Palacios supera el examen

Jesús, aun con la Cruz a cuestas, parecía que iba ayer tarde con sus discípulos, por en medio de los sembrados, aquel día en que tuvo que sentenciarle a más de uno: “El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado”. Era miércoles, pero daba igual. Mañana es viernes y también daría lo mismo para comprender cabalmente su enseñanza. No fue el apocalipsis, ni se hundió el cielo ni se abrió la tierra. Sorprendentemente, la tarde en Los Palacios y Villafranca, de una primavera generosa, le hizo de pórtico de salida desde la Aurora para que la cofradía que ha usado la dispensa arzobispal para probar con otro día que no fuese el tradicional de su estación de penitencia superase el examen con sobresaliente.