El IVA de las sillas se volverá a cobrar para la Semana Santa de 2023

Actualizado: 27 dic 2022 / 18:00 h.

Como ya se comunicó en su día, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, mediante Resolución dictada el pasado 27 de enero de 2022, estimó la reclamación presentada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla --bajo la dirección jurídica de los Letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla D. Eduardo Ruiz del Portal Ruiz-Granados y D. Jorge Márquez Morales--, reconociendo que la exención del IVA en las ventas de abonos de sillas y palcos, ya admitida por el mismo Tribunal en su Resolución de 26 de septiembre de 2002, debía seguir siendo de aplicación, en contra de la pretensión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) que, mediante carta de la Delegada Especial de Andalucía de fecha 2 de diciembre de 2019, así comoa través de la Resolución de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la AEAT emitida el 23 de noviembre de 2021 y desestimatoria de la solicitud de devolución del IVA ingresado por el Consejo en el primer trimestre de 2020, afirmaba que no resultaba de aplicación la exención comentada y que la cesión de sillas y palcos para contemplar las procesiones de Semana Santa debía gravarse con el tipo impositivo del 21% del IVA.



Con fecha 23 de mayo de 2022, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía dio traslado a este Consejo del contenido del recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, interpuesto ante el Tribunal Económico-Administrativo Central por la Directora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT contra la indicada Resolución dictada el 27 de enero de 2002 por el Tribunal andaluz, al considerarla “gravemente dañosa y errónea”, y sosteniendo que la cesión de sillas, palcos o tribunas para presenciar las procesiones de Semana Santa no estaba exenta de IVA, sino que debía tributar por el citado impuesto al tipo general del 21%.



Bajo la dirección letrada de los mencionados abogados especializados en Derecho Tributario, D. EduardoRuiz del Portal Ruiz-Granados y D. Jorge Márquez Morales, este Consejo presentó, dentro de plazo, el correspondiente pliego de alegaciones para oponerse al recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio planteado por la AEAT.



Finalmente, el Tribunal Económico-Administrativo Central (en adelante, TEAC), con sede en Madrid y perteneciente al propio Ministerio de Hacienda, mediante Resolución dictada el 15 de diciembre de 2022, ha desestimado el citado recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio presentado por la AEAT, con arreglo a los siguientes fundamentos jurídicos:



■ Se declara como cuestión pacífica que el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla es una entidad de carácter social, con arreglo a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley del IVA, lo cual ya había sido reconocido expresamente por la AEAT, como entidad sin ánimo de lucro que se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, formando parte de la Diócesis de Sevilla y que carece de finalidad lucrativa, el cargo de presidente o representante legal es gratuito y los miembros de este organismo no son los principales destinatarios de las operaciones exentas, ni gozan de condiciones especiales en las prestaciones de servicios.



■ La controversia planteada por la AEAT en su recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio se concretaba en determinar si la venta de abonos de sillas y palcos para presenciar los desfiles procesionales en su discurrir por una zona determinada de la ciudad (Carrera Oficial) durante la Semana Santa, encajaba o no en el tipo de servicios prestados por las entidades de carácter social que, según el artículo 20.1.14 de la Ley del IVA, están exentos de dicho impuesto. Es decir, no todos los servicios o actividades que realiza una entidad de carácter social están exentas de IVA, sino únicamente las contempladas en dicho precepto legal y que son las siguientes: a) las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación; b) las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares;c) las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas; d)y la organización de exposiciones y manifestaciones similares.



■ Para el TEAC no ofrece duda el carácter no solo religioso sino también cultural de las procesiones de Semana Santa, reconociendo que los desfiles procesionales de Semana Santa, si bien tienen un sentido primordialmente religioso, no cabe duda de que presentan también características propias de las representaciones teatrales, musicales y coreográficas, así como de las exposiciones artísticas. En este sentido, considera el TEAC que los desfiles procesionales de la Semana Santa tienen cabida en el art 20.1.14 d) de la Ley del IVA. Parte fundamental de dichas procesiones es, entre otras cosas, la exposición de obras artísticas de indudable valor. Solo por esta razón ya cabría incluir las procesiones de Semana Santa en dicho precepto legal. El TEAC nos remite a la Resolución de 4 de noviembre de 2015 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de declaración de la Semana Santa como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyo Anexo hace referencia a la importancia de los bienes muebles vinculados a la Semana Santa, destacando que las imágenes devocionales son el elemento central de las procesiones, pues en torno a ellas se desarrolla la manifestación y, en muchos casos, estas imágenes son obra de las grandes figuras de la imaginería española de los siglos XVI y XVII, por lo que poseen un enorme valor artístico.



■ La AEAT también reconoce la finalidad cultural de la organización de las procesiones de Semana Santa, pero consideraba que la actividad de alquiler de sillas y palcos no tiene encaje en ninguna de las actividades recogidas en el artículo 20.1.14 de la Ley del IVA, entendiendo que lo que se ofrece a través del alquiler de los asientos es un servicio distinto al propiamente cultural, consistente en un acceso privilegiado y exclusivo para contemplar sentado los desfiles procesionales de Semana Santa. Es decir, para la Agencia Tributaria son dos los servicios que entran en juego en el caso examinado: el servicio cultural, libre y gratuito, constituido por los desfiles procesionales de la Semana Santa, y el servicio de alquiler de asientos, consistente en un acceso privilegiado para contemplar sentado tales desfiles. En su opinión este último servicio estaría sujeto y no exento del IVA.



■ Reconoce el TEAC que la situación es similar a la que se plantea con otros servicios, por ejemplo, representaciones teatrales o cinematográficas, en las que el pago del precio da derecho a acceder al local donde tendrá lugar la representación y a contemplarla sentado en un asiento o butaca. En este supuesto no estamos ante dos servicios, la representación teatral o cinematográfica por un lado y el alquiler de la silla o butaca por otro. Estamos ante un único servicio, la representación teatral o cinematográfica, por el que se paga un precio que da derecho a contemplarlo sentado.



En virtud de todo lo anterior, la Resolución dictada por el TEAC el pasado 15 de diciembre de 2022 ha fijado el criterio siguiente: a) Cuando la contemplación de los desfiles procesionales por la llamada Carrera Oficial durante la Semana Santa no sea libre y gratuita, esto es, quede reservada en exclusiva a aquellas personas que pagan por ello, la venta de abonos de sillas y palcos para contemplar sentado tales desfiles constituye un servicio sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y esto es lo que, precisamente, sucede en la Carrera Oficial de Semana Santa de la ciudad de Sevilla. Se entenderá que la contemplación de los desfiles procesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga, cuando el público que no lo hace, aún sin tener acceso a las zonas de sillas o palcos, pudiera contemplar los desfiles procesionales con normalidad, en toda la Carrera Oficial o en parte de ella, por no existir obstáculo relevante que se lo impida.