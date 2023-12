El Jueves Santo vuelve a su orden tradicional con varios reajustes

La Semana Santa de 2024 va tomando cuerpo. El Domingo de Ramos ya tomó y adoptó decisiones para el próximo año, el plan del Martes Santo ya estaba visto antes de que llegara, incluso, este 2023 que ya se va, y en el Viernes y en el Sábado Santos no hay que tocar nada. En el Miércoles Santo no se ha alcanzado ningún acuerdo, y el Lunes lo refrendará este próximo sábado antes de la entrega del donativo a su acción social conjunta, mientras que en la «Madrugá« parece que seguirá igual y en el Jueves vuelven al orden tradicional.

De esta forma, del orden de 2023, que fue los Negritos, las Cigarreras, la Exaltación, el Valle, Montesión, la Quinta Angustia y Pasión, se pasa al mantenido hasta 2022, que es los Negritos, la Exaltación, las Cigarreras, Montesión, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión. Con respecto al programa de hace dos Semanas Santas, el principal cambio lo protagonizará Montesión, que no pisará Francos por su tramo más estrecho, sino que bordeará por Chapineros, Álvarez Quinteros y Villegas para retomar su itinerario a partir de la histórica Plaza del Pan, alargando así unos metros su trayecto para dar fluidez a su cofradía cuando salga de la catedral y no se «eche encima» de la Exaltación en la zona del Divino Salvador, ya que los de Santa Catalina ralentizan su discurrir en su regreso para no coincidir con la salida de Pasión. Quizá la solución sería que la Exaltación sí pasara por la estrechez de Francos, pero sus pasos no caben por esta vía. Así mismo, el Valle, que con respecto a 2023 pierde el tránsito por el Arco del Postigo a la vuelta, pasará nuevamente a la ida por San Andrés, y desde la calle San Miguel buscará Jesús del Gran Poder para entrar en el Duque por el lado de El Corte Inglés, permitiendo a Pasión ganar más metros en su acceso a la carrera oficial al poder ocupar el otro lado del Duque desde Javier Lasso de la Vega.

En el Miércoles Santo será la sección de penitencia la que tome el acuerdo definitivo. La reunión de este pasado martes 19 de diciembre en la sede del Consejo entre su presidente, el delegado de día y los nueve hermanos mayores de la jornada fue un constante tira y afloja entre las cofradías porque, en conclusión, nadie quiere ser ni la segunda ni la última. Al parecer hubo hasta tres propuestas, pero dos de ellas no se tuvieron apenas en cuenta, aunque se vieron todas sobre la mesa. Los ánimos están algo encendidos, pero se presiente que todo se va a quedar como en la última vez, con leves reajustes. En el Buen Fin, por ejemplo, no les importaría ser los terceros, pero sí los segundos, por lo que parece que volverán a pasar por el Postigo y la Plaza del Museo, mientras que el Cristo de Burgos tiene muchas papeletas para cerrar la carrea oficial por segundo año consecutivo. Cuando se habla de que el Baratillo fuese la última, lo tiene difícil, ya que sobre el orden de 2022, una cofradía puede moverse hasta dos puestos del suyo tradicional, y al ser la sexta sólo podría pasar, por detrás, al séptimo u octavo puesto, salvo que por plena predisposición propia se ofreciera a ser la última.

En el Lunes Santo parece que se quedará el orden actual, pero con leves reajustes horarios como ya ocurriese la última vez. Se habla de distintos órdenes si se retocara con mayor profundidad la jornada, pero el que tiene mayor preferencia por parte de la entidad cofradiera de la calle San Gregorio sería este: San Pablo, Santa Genoveva, Redención, San Gonzalo, Santa Marta, el Museo, la Vera+Cruz, las Penas y las Aguas. Con ello se lograría que todas mantuvieran sus recorridos, salvo el Museo, que iría hacia el Postigo para retomar su itinerario desde Castelar al adelantar su posición, anhelo que mantiene esta corporación decana del día y que la salida de la catedral fuese alternativa a cada lado, salvo en el caso de Vera+Cruz y las Penas, aunque al tratarse de cofradías más cortas no generaría problema, y más cuando ambas vuelven por la estrechez de Placentines, aunque las Aguas se niega a ser la última.

Finalmente, la madrugada del Viernes Santo no debe tener cambios, salvo algún reajuste horario. El Gran Poder mantiene su queja del cruce de Santas Patronas para Gravina cuando allí aguarda a que termine de pasar la Esperanza de Triana, que va camino de la carrera oficial. Los de San Lorenzo quieren volver a pasar por Castelar, Molviedro y Zaragoza y que los trianeros lleguen a la Plaza Nueva para ganar metros por Méndez Núñez, opción que sigue en pie aunque no prosperará. Este jueves 21 de diciembre, el pleno de penitencia de la junta superior del Consejo cerrará sobre el papel la Semana Santa de 2024.