El mejor lienzo del Museo para una incomparable tarde de otoño

Pasadas las cuatro y media de la tarde, el paso de palio franqueaba la puerta de su templo para ser ubicado en el altar donde se oficiaría la misa estacional en la que monseñor José Ángel Sainz Meneses, arzobispo de Sevilla, ocupó las sagrada cátedra. El prelado hispalense pronunció una plática hermosa y sentida que se veía acompañada por la preciosidad de la escena que nos regalaba la luz del sol, que se filtraba entre los varales y la candelería del paso de la Virgen de las Aguas. Y sus manos, siempre sus manos, no había mirada que no se recrease ante la estampa que nos ofrecía este lienzo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que, quizás, sería un acierto mantenérselas. En esas manos, y que nadie lo dude, estaba el recuerdo de Manolo Nieto o de Manolo Toro, cofrades inolvidables de una hermandad señera donde las haya.

Tras la misa estacional, y con la tarde ya vencida, comenzó la solemne procesión. Y de qué otro modo podría comenzar que no fuese sonando su marcha, la de Santiago Ramos, «Virgen de las Aguas», en los sones sublimes de la Banda Municipal de la Puebla del Río, que vino a relevar, sólo por esta ocasión, a la Oliva de Salteras ante un compromiso que está formación musical tenía contraído con anterioridad al anuncio de esta salida extraordinaria, pues estaba acompañando en lo localidad de origen a la Soledad. Y el lienzo comenzó a tomar colores propios de una paleta de Cuaresma, porque parecía Lunes Santo cuando la Virgen rodeó su plaza, pero en esta ocasión no se dirigiría a la Campana, sino a su Parroquia de San Vicente, donde la guardaban las Penas y las Siete Palabras.

Cada vez se iba estrechando más y más el recorrido, arribando a la capilla de la Vera+Cruz, donde ya no que cabía un alfiler, como tampoco cabía en la calle Baños, donde era casi imposible contemplar el discurrir de la María Santísima de las Aguas en el inigualable altar itinerante de su paso de palio. Quizás, aunque no pudiese salir de la feligresía, alguien que no fuese de la propia corporación penitencial tendría que haber tomado cartas en el asunto para que por seguridad hubiese pasado esta cofradía por calles un poco más amplias. Y desde Baños alcanzó Goles, donde en la Puerta Real las Mercedes aguardaba a esta señera hermandad, viviéndose un momento único. Luego, ya muy bien pasada la medianoche, la dolorosa buscó Marqués de Paradas para, por Pedro del Toro, regresar a su plaza... ¡Y qué deliciosos los sones de las marchas de este entorno! «La Madrugá«, «Corpus Christi», «Nuestro Padre Jesús»...