El presidente del Consejo, satisfecho por la Semana Santa de 2023

Actualizado: 19 abr 2023 / 14:19 h.

Acaba de finalizar la Semana Santa, y es momento de examen y de valoraciones. Así lo han entendido los compañeros del programa «Sentir Cofrade» de PTV Sevilla, presentado por Manuel Lamprea, donde fue entrevistado en su emisión de este pasado martes 18 de abril el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, que asistió personalmente al plató de este espacio televisivo. Sobre la reforma de la Semana Santa, el presidente fue claro al señalar que se tenía que haber acometido hace años, haciéndose necesario diseñar una serie de protocolos que garantizasen, no sólo la seguridad para las hermandades, sino para el propio pueblo que acude a contemplar las cofradías. Unido a ello, también destacó el éxito de la reducción de sillas en la calle Sierpes, algo que se hacía necesario igualmente por cuestiones de seguridad, de hecho, Vélez indicó que uno de los días de la Semana Santa, a una señora le sobrevino un ictus, y según le hizo saber el propio 061, gracias al nuevo diseño de la calle Sierpes y a la anchura existente entre la primera fila de cada lado, se pudo actuar en menos de cuatro minutos, evacuándose a esta mujer que, por fortuna, quedó fuera de todo peligro. Recalcó que no era fácil reubicar a 1.149 personas que, probablemente, llevasen toda su vida como abonados en Sierpes, siendo algo doloroso, pero no quedaba más remedio que afrontar este peliagudo asunto. El presidente se siente muy satisfecho ante la reforma de la Semana Santa de este año, y son conscientes de los retoques que aún hay que acometer, pero los considera pequeños porque el primer gran paso ya se ha dado y el resultado ha sido satisfactorio. Es más, cuando pase la Feria de Abril, Vélez se reunirá con su junta superior para ir analizando día a día y hermandad por hermandad, de modo que este trabajo dé lugar a un estudio pormenorizado para solventar los leves fallos que se hayan producido este 2023 para mejorar de cara a 2024. Así mismo, Francisco Vélez ha reconocido que ha recibido la llamada de varios hermanos mayores que se sienten contentos con los resultados de este año, pero no niega que hay otros que no están tan felices, lo cual considera lógico, pero que lo que hay que buscar es el bien común, y este aspecto es indudable que se ha trabajado por alcanzarlo.

En cuanto a los horarios de cada jornada, el presidente del Consejo considera que los retrasos han sido mínimos, y algunos se han producido de forma involuntaria, como los dieciocho minutos del Dulce Nombre en los palcos el Martes Santo debido a que la cruz de la corona que remata la bambalina frontal de su paso de palio se enganchó en el cable de la cámara denominada «cablecam». Es más, recordó cómo en los años en los que él fue delegado del Miércoles Santo inicialmente y, luego, del Domingo de Ramos, él vivió años que sus jornadas concluyeron con más de una hora de retraso, un hecho que este año no se ha producido ni por asomo, aunque es rotundo al afirmar que hay que seguir trabajando y no quedarse en la autocomplacencia de lo vivido este año. Al ser preguntado por los compañeros Manuel Lamprea y Anabel Rincón sobre los días más complejos, como fueron el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo y la madrugada del Viernes Santo, Vélez se mostró satisfecho por el resultado sobre la práctica, aunque precisó que hay que trabajar para recuperar la armonía entre algunas hermandades, no debiéndosenos olvidar que ante todo y sobre todo somos Iglesia. Igualmente, el presidente tiene claro que él no apoya la idea de los números clausus en las cofradías al ser el nazareno su principal protagonista, y que las hermandades han de valorar si, sin perder la formación, merece la pena ir sólo por la carrera oficial de tres en tres o de cuatro en cuatro para no privar a nadie de cumplir con su estación penitencial en su cofradía, elogiando, por ejemplo, el esfuerzo de la Macarena, sobre todo a raiz de la carta publicada por su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, en la primera semana de Pascua. Por otro lado, el presidente manifestó, sobre la actual carrera oficial, que, como siempre dice, no es la mejor que se puede tener pero sí es cierto que es la menos mala, expresando que a él sí que ya no le va a dar tiempo a replantear un nuevo recorrido, aunque para ello hacen falta años de trabajo.



Al hablarse del Santo Entierro Grande, Francisco Vélez lo calificó como extraordinario y perfectamente coordinado, resaltando su valor catequético. Así mismo, señaló cómo las bandas no se interfirieron unas con otras ni afectaron a las propias corporaciones del Sábado Santo, de las que tampoco se olvida, pues actuaron de un modo ejemplar para que la jornada saliese redonda. En este punto, Lamprea recordó el plan de haber iniciado el recorrido común del Santo Entierro Grande en la Alameda de Hércules, a lo que el presidente añadió que hubiese sido una idea buena para que más gente hubiese podido disfrutar en sí de esta procesión general más allá de la propia carrera oficial, pero entendía que hubiera hermandades que no terminasen de ver esta idea por lo que se hubiesen alargado sus recorridos. Algo de lo que sí se lamentaba el presidente del Consejo era sobre el civismo de la sociedad al paso de las cofradías, puesto que en los últimos años tienden a perderse las formas y la educación, e incidió en un aspecto importante, y es que los medios de comunicación, la administración y las propias hermandades y su Consejo deben contribuir a que se actúe sobre este asunto y, entre todos, mantener el respeto y la esencia de esta celebración. Es más, esto se extrapola al tema de las famosas «sillitas», a lo que Francisco Vélez afirmó que suponen un riesgo para la seguridad e, incluso, para la convivencia ciudadana, porque los hay que colocan su silla donde quieren y luego difícilmente dejan pasar a alguien que necesita cruzar, lo que puede desembocar en disputas innecesarias.