Elocuente y poético pregón de Lutgardo García para la Esperanza

Y tras esta espinela, evocó su Pregón de la Semana Santa, confesando que “ aquel 22 de marzo se me quedó una deuda pendiente. Hay quien señaló, no sin acierto, que solo fue un apunte lo que hice, una aproximación sutil, a una advocación tan profundamente aferrada a las raíces de mi historia como es la Esperanza Macarena”, de modo que el pregonero reconoció en la basílica que “quiero saldar esa deuda”. Hizo un canto al color de la Esperanza con una simpar delicadeza: “Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, verdes terciopelos, verdes que verdean la mañana, verde el sol en el cristal, verde la mano del agua, verde la luz, la sonrisa y hasta verde la mirada (...)”, y tras ello, se adentró en la historia devocional de su familia, motivo que justificó aceptar este pregón a pesar del escaso tiempo con que se le ofreció -sentimos la crítica, craso error, pues este pregón debe encomendarse en verano como muy tarde y no a menos de dos meses-, rematando la faena con unas soleares:

“La vida es eso que pasa

entre un Viernes Santo y otro

esperando en calle Parras.

La alegría está en la espera

y alguien diga: “los ciriales...

ya viene la Macarena””.

No faltó el recuerdo para la Esperanza Trinitaria:

“¿Qué es la Gloria? Y yo pregunto,

si no es, quizás, un instante

contemplando tu semblante

quien me resuelve este asunto.

A tu Esperanza me apunto

como un alumno aplicado.

Es mucho lo que has llorado

-Sábado Santo en Sevilla-

pues que escampe en tu mejilla

que Cristo ha resucitado”.

Tampoco estuvo ausente la Esperanza de Triana, cuyos hijos son hermanos por su abuelo materno, el pregonero José María Rubio, que también cantó a esta advocación en 1988: “Somos padres de cuatro nazarenos de la Esperanza y sé los que es despedirme de ellos, dejarlos en la calle Pureza -solemnes, serenos- y verlos marcharse a la madrugada como el que va una batalla para alcanzar la Gloria. Alguna vez, siendo alguno de ellos más pequeño, los hemos traído a golpe de carro hasta la Resolana -vestidos con terciopelo morado trianero del Señor de las Tres Caídas- para ver cómo regresa la Macarena. Pueden imaginar las bromas y los guiños de cariñosa complicidad al verme con el niño en brazos delante del Señor de la Sentencia. Al fin y al cabo, uno ha terminado siendo, como diría Silvio el Rockero, un macareno de Triana”. Y a su primogénito dedicó estos versos:

“Que esta fe de tu niñez

sean el faro y el sino

que iluminen tu camino

de hoy hasta la vejez.

Serán una y otra vez

las que vuelvas a su vera.

No olvides que siempre espera

y, aunque caigas, que caerás

la tendrás siempre detrás

como cada primavera”.