En vídeo | Javierre planteó en su pregón de 1993 llevar a la Amargura a Roma

Era Domingo de Pasión, 28 de marzo de 1993 por más señas. Mañana del Pregón de la Semana Santa. La ciudad venía de vivir un 1992 que fue memorabilísimo e inolvidable, incluso, para sus hermandades y cofradías. En aquella jornada, los reposteros de la heráldica de la ciudad y del NO-MADEJA-DO revestían por vez primera el moderno escenario del Teatro de la Maestranza, que se estrenaba como sede del pregón, y en su atril se ubicaba un periodista sacerdote como era el recordado José María Javierre Ortas, quien llegó a ser director de este mismo medio, El Correo de Andalucía, hace medio siglo aproximadamente.

El padre Javierre nunca complejos, y decía las cosas tal y como las pensaba, pero siempre con argumentos claros. Y aquel día de su pregón no dudó el liarse la manta a la cabeza y proponer que un paso de palio sevillano saliese de la ciudad, y que fuese llevado nada menos que a Roma. Planteó que para la fecha de la canonización de Sor Ángela de la Cruz, que entonces era beata desde el 5 de noviembre de 1982, María Santísima de la Amargura estuviese presente en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en sus andas procesionales, para no faltar a aquel gran evento junto al papa Juan Pablo II, y que tras el mismo, la dolorosa recorriese las calles de la Ciudad Eterna, y hasta visitase la casa de las Hermanas de la Cruz que ahí allí en un barrio pobre. Ahí soltó la locura... y ahí está, en vídeo, ese fragmento clave de aquel pregón.

Pasaron los años, y sus palabras fueron premonitorias, aunque no con la Amargura hispalense. En 2000, la Hermandad de los Escolapios fue a Roma en aquel año jubilar con María Santísima del Mayor Dolor, protagonizando un hito histórico. En 2003 Sor Ángela fue santa, pero la ceremonia fue en Madrid. Y no sería hasta 2011 cuando un palio sevillano, el de María Santísima de Regla de la Hermandad de los Panaderos, saliese de esta urbe para procesionar por Madrid con motivo del vía crucis de las Jornadas Mundiales de la Juventud, cita en la que procesionaron igualmente otras cofradías del país. Y ahora surge la posibilidad de llevar nada menos que al Cachorro al Jubileo de las Cofradías del año 2025, donde podría estar también la Esperanza de Málaga. Eso sí, no será la Amargura, pero no hay nada nuevo bajo el sol con esta noticia, porque ya hace treinta años, un sacerdote, en el pregón, pidió sacar un paso sevillano para llevar a Roma.

Más vídeos de la Hdad de La Amargura, en La Recogía TV