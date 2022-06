Entrevistas a los candidatos a alcalde en los Negritos

JOSÉ MARÍA DE BURGOS DÍAZ #OrgullososDeLosNegritos 1) ¿Por qué ha decidido presentarse a alcalde en este cabildo de elecciones? Me presento a alcalde de los Negritos para darle continuidad a la gestión que se ha realizado en nuestra hermandad en los últimos ocho años y continuar con los proyectos que la junta de gobierno saliente, de la que he formado parte estos últimos ocho años, los cuatro primeros como consiliario y los últimos cuatro como teniente de alcalde, ha iniciado e impulsar otros que no hemos podido acometer por causas ajenas a nuestra voluntad. Un factor muy importante en mi decisión han sido las innumerables muestras de apoyo y de confianza que me han mostrado muchos hermanos. 2) ¿Cómo valora los últimos años vividos en su hermandad, especialmente con ese cúlmen que ha sido la coronación de la Virgen de los Ángeles, y cómo debería proyectarse todo lo logrado de cara al futuro más inmediato, con independencia de que sea elegida una candidatura u otra? Estos últimos años hemos tenido una actividad frenética, no sólo la coronación canónica con rango pontificio de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue el acto culmen de la celebración del 625 años de la fundación de la hermandad por el arzobispo don Gonzalo de Mena allá por 1393, si no que, enmarcada por esta efeméride, también protagonizamos en enero de 2018 una exposición en el Círculo Mercantil e Industrial, de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Este año estamos inmersos en la conmemoración del cuatrocientos aniversario de la hechura del Santísimo Cristo de la Fundación por Andrés de Ocampo. Como verás, no nos ha dado tiempo a aburrirnos. Todo este tirón que ha conseguido la hermandad debe servir para continuar con el crecimiento de la misma, así como para mantener el nivel de participación en las instituciones que se ha logrado tanto a nivel eclesiástico como institucional. 3) Partiendo de la base de todo lo conseguido durante los mandatos de Felipe Guerra como alcalde, a cuyas juntas ha pertenecido usted, ¿cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos? Evidente y humildemente pienso que el listón se ha dejado muy alto. Nuestra intención es seguir profundizando en las relaciones con las hermandades de nuestro entorno y especialmente con las del Jueves Santo. Continuaremos fomentando e intentaremos ampliar la colaboración con el proyecto Onna Adoratrices, obra social vinculada a la coronación, así como con todo lo relativo a la diputación de caridad, como marca nuestro lema “De la Caridad por la Caridad”. Seguiremos con la política de restauración de enseres y ampliación del ajuar de la Virgen. El mantenimiento y mejora de los inmuebles es otra de las prioridades de esta candidatura. Impulsar el compromiso de nuestros jóvenes y mayores, mediante la realización de actividades promovidas por ellos mismos para darles el protagonismo que se merecen.

1) ¿Por qué ha decidido presentarse a alcalde en este cabildo de elecciones?

Revitalizar la hermandad era una cuestión que llevábamos como principal hace ocho años. Por otra parte, no se han llevado a cabo proyectos que inicialmente formaron parte del programa además de que cuestiones que están meridianamente claras se relegan a la hora de abordar soluciones; te voy a poner dos claros ejemplos: cuando acometimos la restauración y limpieza del manto de salida, el I.A.P.H. (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) nos aconsejó encarecidamente que se modificara la exposición y almacenaje del mismo durante el resto del año, han pasado seis años y no ha sido posible acordar dicha recomendación. Como mayordomo y prioste he propuesto en numerosas ocasiones que se llevara a cabo, sin ningún resultado. El otro ejemplo sería más reciente, debido a unos estudios sobre humedad de la capilla que afecta al muro que da al patio y, por tanto, al altar de nuestro titular, efectuaron visita hasta tres arquitectos, todos ellos aconsejaron entre otras medidas la retirada de los azulejos que circunda al edificio de la capilla y la contigua sala de cabildos, y el resultado ha sido idéntico. No encuentro motivos para estas decisiones que no se toman, en circunstancias que no admiten dilación ni demora alguna.



2) ¿Cómo valora los últimos años vividos en su hermandad, especialmente con ese cúlmen que ha sido la coronación de la Virgen de los Ángeles, y cómo debería proyectarse todo lo logrado de cara al futuro más inmediato, con independencia de que sea elegida una candidatura u otra?

Qué duda cabe que los en los últimos años hemos vivido una etapa muy importante en la historia de la corporación, tanto el 625 aniversario como la coronación. He participado en todos y cada uno de los actos, en primera línea, desde su elaboración hasta su ejecución: en la exposición, designación de los cartelistas, restauración de la corona, creación de nuevas insignias, creación de los altares y en el préstamo de los distintos elementos que formaron parte de los mismos, todo ello me puso en estrecho contacto con un grupo de hermanos jóvenes y juntos nos pusimos codo con codo a trabajar con el mayor de los entusiasmos por hacer más brillantes los actos de la coronación. Esta energía e ilusión generada me hicieron ver con claridad que este era el camino para revitalizar la hermandad, y es por ello que hoy me acompañan en esta candidatura. El fomento de la participación del hermano en la vida de la hermandad es algo recurrente pero, al final, siempre se queda a medio camino y creo que lo que suele fallar es el método que se emplea para ello, por eso pienso que el ejemplo de la coronación es el camino a seguir, los más jóvenes tienen nuevas fórmulas para conectar mejor y con más rapidez y empatía con los hermanos, y ese canal hay que aprovecharlo para recuperar la vitalidad que debe tener toda hermandad.



3) Partiendo de la base de todo lo conseguido durante los mandatos de Felipe Guerra como alcalde, a cuyas juntas ha pertenecido usted, ¿cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos?

Partimos de dos pilares fundamentales en nuestra hermandad como son la formación y la caridad, además de nuestro patrimonio inmaterial como corporación con 629 años de antigüedad en la ciudad. Junto a ello, otros cuatro pilares que forman nuestro proyecto que son la vida de hermandad, ahora mermada, y para incentivarla hemos considerado varias propuestas, principalmente queremos potenciar nuestras convivencias y actividades dentro de la hermandad con talleres socioculturales; uno de nuestros grandes tesoros que desafortunadamente estamos perdiendo es nuestra juventud, pues es nuestro futuro, no teniendo sentido una hermandad que no cuide de la misma, queremos potenciar actividades como la tradicional cruz de mayo y la recogida de sus ideas e iniciativas poniéndolas en valor; otro de nuestros pilares es el patrimonio, y en este aspecto nuestro gran proyecto sería la adecuación de nuestras dependencias y la eliminación de barreras arquitectónicas actuales preparándolas para personas con diversidad funcional, por lo que este proyecto, por supuesto, irá acompañado del enriquecimiento, conservación y difusión de nuestro patrimonio continuando con la línea de los últimos años, en la que me he involucrado intensamente; y por otra parte actualizaremos la vida digital de la hermandad mediante la modernización de la web y las redes sociales, fomentando y mejorando así la participación con los hermanos.