Entrevistas a los candidatos a hermano mayor en la Trinidad

UBALDO BLANCO SÁENZ

1) ¿Por qué ha decidido volver a presentarse a hermano mayor en este próximo cabildo de elecciones?

He decidido presentarme a la reelección por varios motivos, el principal de ellos es para poder continuar con la labor que, en estos dos años y ocho meses, hemos realizado en materia de saneamiento de la economía de la hermandad, que gracias a ello nos ha permitido afrontar retos apasionantes en materia de culto, caridad, formación y patrimonio, que de otra forma no hubiese sido posible o hubiese sido a menor escala. Me motiva poner a mi hermandad como una de la más saneadas económicamente del elenco de hermandades sevillanas, y eso ha sido gracias a un riguroso control y gestión financiera. Llegados a esta buena solvencia me anima a afrontar nuevos proyectos contenidos en mi programa de candidatura, así como a culminar otros proyectos que parten de antiguo, como es la culminación del paso del Sagrado Decreto, o la mejora del paso del Calvario y el paso de palio.

2) ¿Cómo valora los últimos años vividos en su hermandad, y como debería proyectarse esta corporación de cara al futuro más inmediato?

Los últimos años en la hermandad han sido duros, como en todas las hermandades, debido a la pandemia que hemos sufrido todos, pues estar dos años sin poder efectuar la estación de penitencia, para cualquier cofrade no ha sido muy fructífero. En cuanto a la proyección futura de la corporación, bajo mi punto de vista, se debe continuar con la labor ya emprendida en este periodo que he ejercido como hermano mayor, especialmente animando a los más jóvenes a una mayor incorporación en el día a día de la hermandad. En este sentido, debo decir que el grupo joven de la hermandad estaba muy aletargado cuando asumí mi actual mandado, y puedo decir con orgullo que al cierre del trienio actual 2020-2023, como hermano mayor, se ha activado enormemente la labor participativa, de integración y de responsabilidad del grupo joven, nunca visto desde las últimas décadas. Asimismo, quisiera subrayar la importancia que debe adquirir nuestra hermandad, y así lo recojo en mi nuevo programa de trabajo de mi candidatura, sobre la participación activa de los hermanos en los designios y actividades de la hermandad, así como el desafío de hacer una hermandad más abierta y atractiva para la vida espiritual y vida personal de nuestros hermanos. ¿Cómo voy a conseguir este gran reto? Pues a través de un equipo renovado, con nuevas caras e ilusiones, con más responsabilidades derivadas y nuevos perfiles que impulsen acciones de acercamiento de nuestros hermanos y devotos a nuestra casa hermandad.

3) ¿Cuáles son los principales objetivos y retos de su candidatura para la corporación de resultar elegida por los hermanos?

Los principales objetivos y retos para este periodo 2023-2026 son continuar con los cuatro pilares que nos indican nuestras reglas, que son el culto, que se ha realizado con todo esplendor y con magníficos predicadores; la caridad, a través de las donaciones a los distintos comedores sociales, entidades religiosas y otras obras asistenciales, como nunca se había hecho; la formación, con unas magníficas conferencias, charlas cofrades y seminarios; y el patrimonio, apostando por la salvaguarda y visibilidad de nuestro rico patrimonio histórico-cultural, así como la realización de proyectos para el paso del Decreto, como una parihuela con su tablazón, nueva nube, los angelotes que van detrás de las figuras principales; para el paso de Cristo, con un nuevo sistema de elevación de la cruz; y para el paso de palio, continuando con la realización de la peana de la Santísima Virgen de la Esperanza. Alineados con esos cuatro pilares fundamentales de mi programa debo incorporar dos áreas primordiales para conseguir el crecimiento y estabilidad de nuestra hermandad, que son: el impulso y consolidación del grupo joven dentro de nuestra hermandad, dotándolo de responsabilidades y derechos para diseñar e implementar un plan de actividades; y una mayor visibilidad y comunicación de la hermandad para poner nuestra corporación en el mapa cultural de la Sevilla cofrade, con un programa dinámico e innovador de actividades de confraternidad, cultos, convivencia, visitas, etcétera.

4) Tanto usted como el otro candidato han coincidido en anteriores juntas de gobierno, como por ejemplo en la de la coronación de Nuestra Señora de la Esperanza en 2006. ¿Han llegado a dialogar para lograr una única lista para estos comicios?

Hubo conversaciones con casi todos los miembros de la otra candidatura cuando yo me presenté en septiembre de 2020, y durante estos dos años algunos de ellos han estado en diferentes actos de la hermandad, e incluso el otro candidato y el hermano que va de teniente hermano mayor han estado colaborando con la actual junta de gobierno en todos los aspectos, incluido en la reciente reforma de algunos artículos de las reglas, hasta noviembre del pasado año 2022, que decidió presentar una candidatura alternativa a la mía. Desde ese momento no hemos tenido ninguna conversación al respecto de lo que me preguntas. De cualquier forma, considero positivo la diversidad de opinión y respeto totalmente la decisión que se haya presentado otra candidatura alternativa a la mía, porque gracias a ello nos permite crecer más en nuestra hermandad, al haber mayor diversidad de opinión, además de incrementar el grado de motivación a ambos candidatos y de no relajarnos y trabajar más y mejor por nuestra hermandad. Es por ello que, quizás, viéndolo desde otra óptica más abierta e innovadora, este hecho de haber confluido en estos momentos a dos candidaturas podría ser en parte favorable a la hermandad, en cuanto que permite disponer de un espectro mayor de análisis sobre el devenir de la misma. Además, en lo que a mí me compete, me ha permitido tener un grado de motivación mayor, que me ha hecho configurar y diseñar un programa de candidatura tradicional con las políticas que han funcionado anteriormente, fusionado en perfecto maridaje con aspectos innovadores que llevo en mi programa, además de incorporar un renovado equipo con nuevos hermanos sumamente preparados, formados y motivados. Eso precisamente es lo que considero que puede ser lo que muchos de los hermanos esperan de mi candidatura para dar el salto adelante y afrontar el reto para hacer nuestra hermandad una corporación en crecimiento, saneada económicamente, unida y abierta.

5) ¿Qué desean aportarle usted y los hermanos que le acompañan en su lista a la Hermandad de la Trinidad durante el próximo trienio?

Los hermanos y las hermanas, pues no se te debe olvidar que me acompañan cinco hermanas de la corporación siendo un grupo de trabajo donde el papel de la mujer cobra un importante protagonismo, dos de ellas pertenecientes al grupo joven, lo que vamos a aportar si resultamos elegidos es continuar con el trabajo que hemos estado realizando y seguir con la política de contención de gastos superfluos, así como dedicarle todas las horas necesarias para que siga creciendo nuestra hermandad en número de hermanos y de nazarenos, buscando nuevas incorporaciones en distintos centros e instituciones. Todo ello, bajo un espíritu renovado e innovador, con un programa atractivo en cuanto a acciones concretas a realizar en los cuatro puntos fundamentales de mi programa: culto, caridad, formación y patrimonio. Acciones y actividades planteadas en mi programa de candidatura que son totalmente alcanzables y realizables, y subrayo esto para que no haya ninguna duda, pues bien sabido es cómo en ocasiones se presenta programas con actuaciones sin ningún fundamento de estudio preliminar y viabilidad económica, y con dudoso grado de ejecución y replicabilidad en otra área actuación y de gestión de la hermandad. Mi candidatura está avalada por los números de mi gestión financiera y el estado saneado de los números es lo que me permitirá a mí, y a mi nuevo equipo, afrontar estos retos apasionantes, con objetivos perfectamente medibles, cuantificables y alcanzables.

6) Un mensaje que quiera lanzar a sus hermanos de cara al cabildo electoral del próximo 22 de junio

Que tengan la certeza de que vamos a seguir trabajando con la misma honradez por y para la hermandad y, lógicamente, para los hermanos y hermanas, fomentando el contacto con ellos como hasta ahora y estando dispuestos a escuchar cualquier sugerencia y colaboración que deseen aportar por el beneficio de la hermandad y de sus hermanos.