Fieles a la cita, hasta que no es Cuaresma, hasta que no llega el Miércoles de Ceniza, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana no aparecen revestidas de hebrea en estas semanas previas a las celebraciones de sus respectivos septenarios dolorosos. Es, sin duda, una seña más de identidad de que este tiempo ha llegado, y lo viviremos con el gozo de aguardar esa Esperanza que nos conduce a la Resurrección del Salvador del Mundo.