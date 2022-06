Francisco Vélez se impone en las elecciones del Consejo de Hermandades

La candidatura continuista liderada por Francisco Vélez ha obtenido una contundente victoria este lunes en las elecciones a la Presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla al imponerse con 101 votos (80,8%) a la lista alternativa que encabezaba José Félix Romero, ex hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura, que ha recabado 22 apoyos (17,6%). Completan el escrutinio dos votos en blanco.

Un total de 125 hermanos mayores de las tres secciones --sacramentales, glorias y penitencia-- estaban llamados a las urnas para elegir a la junta superior que regirá la institución cofradiera con sede en San Gregorio durante los próximos cuatro años.

Entre los retos que el nuevo presidente tiene por delante, la necesidad de cambios en varios días de la nómina de la Semana Santa --no solo de la Madrugada--, la reforma de la carrera oficial y la obtención de ingresos ordinarios que complementen a los fondos logrados con la explotación de las sillas y palcos.

Para esta cita electoral, Vélez había puesto el foco en la gestión económica del organismo cofradiero en dos años de pandemia en los que no ha habido procesiones en Semana Santa y, por tanto, no se ha recaudado importe alguno con las sillas de la carrera oficial. Por el contrario, el ex hermano mayor de la corporación de Carlos Cañal, entre 2004 y 2013, había presentado como proyecto más relevante el museo y centro de interpretación de las hermandades y cofradías, con el firme propósito de obtener "fondos adicionales" y paliar así la falta de ingresos en el Consejo.

A Francisco Vélez, abogado con despacho propio, le acompañarán José Roda Peña, como vicepresidente; José Carretero, en calidad de secretario, y Eduardo Carrera, que ocupará el cargo de tesorero. En cuanto a los delegados de hermandades Sacramentales, figuran en esa lista Antonio J. de la Fuente y Miriam Olga de Frutos, mientras que la composición de delegados de hermandades de Penitencia es la siguiente: Serafín Pineda (Viernes de Dolores y Sábado de Pasión), Francisco Javier Bonilla (Domingo de Ramos), Manuel Martínez de Pinillos (Lunes Santo), Daniel Perera (Martes Santo) y Fernando Ojeda (Miércoles Santo).

Completan esa lista, que el presidente electo hizo pública el pasado 27 de abril, José Francisco Haldón (Jueves Santo), Antonio Luis Soto (Viernes Santo Madrugada), Diego Milán (Viernes Santo Tarde) y Ernesto Martín (Sábado Santo y Domingo de Resurrección). Además, Hugo Gentil, Manuel Vales, Antonio Rodríguez, Carmen García Torres, Manuel Martín Fajardo y José María Ruiz Ojeda integran la lista de delegados de Gloria.

En mayo de 2021 dio a conocer la intención de presentarse al Consejo José Félix Romero, de 62 años y de Santa Olalla del Cala (Huelva), si bien hasta el pasado mes de febrero no desveló los nombres de los integrantes de su equipo. En su lista iba Adolfo López, como vicepresidente --antiguo hermano mayor del Cerro del Águila--, Abel González, como secretario, diputado mayor de gobierno del Carmen de San Gil, y Antonio Burgos, antiguo hermano mayor de San Esteban, que desempeñará el puesto de tesorero.

En la lista de delegados de hermandades de Penitencia se encontraban José Carlos Campos (Viernes de Dolores y Sábado de Pasión), Ángel Acosta (Domingo de Ramos), María del Mar Fernández (Lunes Santo), Fernando Benavente (Martes Santo) y Ricardo Ballesteros (Miércoles Santo).

Asimismo, Luis Ruiz hubiera sido el delegado del Jueves Santo, José María Sáinz, se hubiera ocupado de la nómina de hermandades de la Madrugada del Viernes Santo, Antonio Arrondo habría hecho lo propio como responsable del Viernes Santo Tarde, y Antonio González Ríos hubiese desempeñado el puesto de delegado del Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

En los anteriores comicios, Francisco Vélez se impuso a Antonio Piñero por nueve votos (64 papeletas de respaldo frente a las 55 logradas por el ex hermano mayor de Los Estudiantes). En los sufragios de 2016, Joaquín Sáinz de la Maza, ex hermano mayor de la Macarena (qepd) obtuvo la victoria frente a Enrique Esquivias, que ostentó la vara dorada en la hermandad del Gran Poder, por un margen aún más pequeño: cuatro votos.