¿Ha impedido alguna vez la lluvia la procesión de la Virgen de los Reyes?

Aún nos sigue sorprendiendo el hecho de haber vivido la suspensión de la procesión catedralicia del Corpus Christi el pasado jueves 8 de junio, pues desde 1899 no se daba tal caso, aunque sí es cierto que jamás se suspendió de modo definitivo, sino que se aplazaba al domingo siguiente o al otro, por lo tanto, somos la primera generación de sevillanos que no ha visto procesionar a Dios hecho Eucaristía en la custodia de Juan de Arfe y Villafañe debido a la lluvia sin que se plantease aplazamiento alguno en su fecha, algo que hoy se antoja difícil por lo cuajado que está el calendario de procesiones, sobre todo eucarísticas en esos días. Sin embargo, late aquí ahora otra pregunta: ¿se ha quedado sin salir la Virgen de los Reyes un 15 de agosto debido a la lluvia? La respuesta es afirmativa, aunque ocurrió hace muchísimo tiempo.

Ahora bien, hay que matizar, así mismo, que no es la única vez que la Virgen no ha procesionado un 15 de agosto, aunque la lluvia solamente lo impidió en el año ya referido. ¿Cuáles han sido esas otras ocasiones? Pues son una en el siglo XIX, tres en el XX y dos en el XXI. En el XIX no se celebró la procesión el 15 de agosto concretamente en el año 1854, pues debido a la peste de cólera no era lo aconsejable, aunque en ese caso de aplazó al 12 de noviembre; luego, en la pasada centuria, la situación política generada por la II República no aconsejaba realizar estos cultos externos, por lo que Nuestra Señora de los Reyes presidió una procesión interna, bajo las naves catedralicias, en 1932, 1933 y 1934, a pesar de que en este último año, durante la Semana Santa ya hicieron estación de penitencia nuevamente un total de trece cofradías. Es más, se pensaba que en 1934 sí salió, pero Rafael Jiménez Sampedro, director del Boletín de las Cofradías de Sevilla, documenta en dicha publicación hace tres años que, efectivamente, la Señora no volvió a procesionar hasta 1935. Hay pocos datos de 1932, pero se sabe que en 1933 portó el manto verde en la ya referida procesión interna, mientras que en 1934 lució el rojo.

Finalmente, las dos últimas ocasiones las hemos vivido todos nosotros, pues fue en 2020 y en 2021 debido a la situación sanitaria generada por la pandemia, hallándose la Virgen de los Reyes expuesta en veneración ante el altar de plata de Juan Laureano de Pina para sustituir la salida procesional. El primer año lució el manto celeste de la coronación, y el segundo fue revestida con el rojo. De esta forma, Nuestra Señora de los Reyes no ha procesionado un 15 de agosto en siete ocasiones: 1592, 1854, 1932, 1933, 1934, 2020 y 2021, pero sólo el primer año citado fue la lluvia la que no permitió este culto externo. Por último, hay que señalar que el líquido elemento también obligó a suspender otra procesión de la Patrona, aunque no se tratase de un 15 de agosto: fue en 1996, el domingo 24 de noviembre, cuando se conmemoraba el cincuentenario de su patronazgo sobre la ciudad y su archidiócesis, de hecho iba a ir al ayuntamiento, y la Virgen sólo se asomó a la plaza que lleva su bendito nombre.