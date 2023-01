«He mirado desde el principio con simpatía a las hermandades»

En primer lugar, sus interlocutores abordan el tema del próximo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre de 2024. «El de 1999 servirá como modelo a seguir pero con la evolución lógica de los veinticinco años que han pasado desde entonces», comentó el arzobispo, «y tendrá mucho contenido, del que se está encargando ya una comisión de trabajo». Señaló, por cierto, que al final de este encuentro «algo habrá« para su clausura, en alusión a una posible coronación o procesión magna, al igual que en el de hace un cuarto de siglo se produjo la coronación canónica de María Santísima de la Estrella. Igualmente, recalcó que toda la archidiócesis tendrá su implicación en este congreso, que no será algo sólo de la capital, pero una vez más, monseñor no desvela ningún dato de especial relevancia.

En el inicio de este nuevo año, los compañeros del equipo del programa radiofónico «El Llamador», de Canal Sur Radio, capitaneado por Fran López de Paz y acompañado por Juanmi Vega y Manuel Luna, entrevistaron en el programa del lunes 9 de enero al arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, con quien se trataron diversos asuntos de actualidad. Cabe resaltar que el coloquio no se produjo en directo, ya que por cuestiones de agenda del pastor de nuestra archidiócesis, la entrevista fue grabada días atrás. Importante es destacar su pulcrísima corrección, pues Saiz quiso ser tan respetuoso con la mayoría de las cuestiones que se abordaron que casi no vierte opiniones ni da ninguna respuesta comprometida.

Al ser preguntado sobre los comunicados emitidos por las hermandades durante las últimas semanas de cara a la reestructuración de la Semana Santa, manifestó contundentemente que él ahí no entra, porque confía plenamente en la junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, entidad a la que le corresponde llevar este asunto hacia delante, salvo que ocurriese algo de importante gravedad, donde sí intervendría la autoridad eclesiástica, pero Saiz no espera que se llegue a este caso. Saiz Meneses, además, está del lado de nuestras corporaciones, pues reconoció que «he mirado desde el principio con simpatía este mundo de las hermandades y cofradías», ya que éstas son un ente vivo, comenzando a jugar en ellas también un papel importante las misiones, como la que hizo en 2021 el Gran Poder o la que ha realizado Valme en Dos Hermanas en este pasado otoño de 2022. Del mismo modo, afirmó que está de acuerdo en celebrar eventos importantes con procesiones pero sin saturar, ya que «cada año no podemos hacer un Santo Entierro Grande, ni cada cinco años tampoco», aunque sobre el aspecto de que la procesión general sólo podrán disfrutarla los abonados, expresó que si así lo han considerado el Consejo y el Ayuntamiento, él lo respeta, ya que en su persona no está dicha decisión, concluyendo que «la vida es así, hay unas opciones mejores y otras menos malas».

En cuanto a la posibilidad de que la Hermandad de los Javieres regrese algún día al antiguo templo de los Jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder, el prelado comentó que en Palacio se estudia cualquier propuesta que se haga, y que esta opción de la corporación del Martes Santo está ahora mismo encima de la mesa y hay que valorarla. Sobre las denominadas procesiones «piratas», afirmó que «una procesión no es un desfile ni una cabalgata, y si guarda relación con nuestro credo, debe estar acogida a la Iglesia», apostando por regularizar la situación de estos colectivos.