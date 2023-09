Ignacio Soro: «La madrugada de 2023 ha sido un fracaso»

Los compañeros del programa «Al Cielo» de 101 Televisión, con Curro Bono al frente, han regresado en el estreno de su nueva temporada con fuerza, a raiz de la entrevista realizada, este pasado miércoles 20 de septiembre, al hermano mayor del Gran Poder, Ignacio Soro, que acudió como invitado al plató de esta cadena local para hablar de la pasada madrugada del Viernes Santo, ahora que ya ha pasado casi medio año de la misma, y el máximo mandatario de la corporación de San Lorenzo fue claro y rotundo en sus palabras: «Esto ha sido un fracaso», ya que «no se consiguió el fin que se pretendía, porque cuando nos argumentaban, por parte del Consejo, que era por una cuestión de seguridad, básicamente ese cambio para evitar el tumulto que se forma en el cruce de San Pablo, lejos de evitarlo, se aumentó«. Sin duda, estas declaraciones van a ser objeto de debate de cara a la reorganización, dentro del conjunto de la Semana Santa, de una jornada tan compleja en cuanto a horarios e itinerarios como es la madrugada santa.

Soro, que matizaba a Bono que no pretende buscar polémicas ni dramatizar con la situación, señaló que su hermandad se sintió extraña al cubrir «un recorrido de vuelta totalmente distinto al que realizábamos», pues recordemos que la cofradía no transitó por Castelar, Molviedro y Zaragoza, sino que tomó por Adriano y Santas Patronas hacia San Pablo, ya que por Zaragoza tiró la Esperanza de Triana para buscar la Plaza Nueva y, desde Tetuán, alcanzar la Campana. Con respeto al tema del cruce de ambas cofradías en San Pablo, el hermano mayor del Gran Poder afirmó que «al llegar nuestra cruz de guía al cruce, con la multitud que se había concentrado allí, y sin tener posibilidad nuestra hermandad de acceder a la calle Gravina desde Santas Patronas, era imposible avanzar», a lo que añadió que aunque había un dispositivo de seguridad mayor que otros años en el cruce de San Pablo con muchos efectivos de policía, «el Señor puso su mano y no fuimos a mayores, porque podía haber habido un verdadero problema de orden público», debido a que allí se generó un tapón considerable, hasta el punto de que «la policía, prácticamente, tuvo que cargar porque no abrían paso los que allí estaban, y ese tapón llegó así, sin despejarse, hasta la Plaza del Museo, con lo que la experiencia fue absolutamente negativa, fue un fracaso».

Lógicamente, Ignacio Soro piensa que hay que seguir trabajando y probando opciones, ya que el modelo de la madrugada de 2023 no debe repetirse en la de 2024. «Habrá que seguir hablando, pues esto, fin y al cabo, era una posibilidad que se contemplaba y que el Consejo siempre mantuvo como la preferente», indicó el hermano mayor del Gran Poder, que recordó, por cierto, que «nosotros argumentamos otra serie de opciones contrastadas con espacios, con tiempo pero no se han tenido en cuenta». De hecho, los de San Lorenzo plantearon en su momento hasta tres alternativas de recorrido para continuar pasando por la calle Zaragoza, pero de modo que su cruz de guía llegase más tarde al cruce de San Pablo, cuando se encuentra allí con la Esperanza de Triana. De hecho, Soro hizo hincapié sobre cuando en 1967 su cofradía tuvo que comenzar a regresar por El Arenal para evitar que la madrugada se bloquee, como ha llegado a pasar en la historia, valorando aquel hecho como «un gesto de generosidad de la Hermandad del Gran Poder para solucionar un gran problema que había en la madrugada en aquella época», con lo que dejaba ver que su cofradía está dispuesta a ayudar a buscar soluciones, pero siempre y cuando se viva «una madrugada en la que el Gran Poder haga dignamente su estación de penitencia, no como este año».