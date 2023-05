José Luis Aldea: «Hay hermanos que piden replantear la música del Cristo»

Aldea reconoció que en el seno de su cofradía siempre se había hablado, en tertulias, de ver al crucificado de Ruiz Gijón con una banda completa, y que este Sábado Santo ha sido el momento para ello, recalcando el hermano mayor que él «tenía la esperanza de que esta idea iba a gustar, pero desde luego, el impacto increíble que ha tenido a mi no se me había pasado por la cabeza», afirmó. Así mismo, José Luis Aldea fue claro al precisar que hay «infinidad de hermanos pidiendo que se continúe con esa línea, pero estas cosas hay que verlas con tranquilidad», si bien no negaba la posibilidad de que «haya cosas que puedan y deban ser replanteadas, sin que ello implique nada en absoluto, pero estas cosas hay que pensarlas».