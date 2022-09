Juan Carlos Cabrera, insignia de oro de la Pastora de Santa Marina

Sin embargo, en los últimos días esta corporación no ha sido clara cuando lanzó su particular propuesta de organizar una magna de Glorias, pues afirmaba que distintos entes de la urbe estaban al tanto cuando no era así, inclusive el ayuntamiento, puesto que en realidad le fue entregado en mano a Cabrera un sobre cerrado el viernes 2 de septiembre y verbalmente no se le anticipó siquiera su contenido por parte del propio hermano mayor, enterándose finalmente por la prensa de este asunto. Es más, se puso en sus labios la frase de que el consistorio apoyaba esta iniciativa, cuando Cabrera no dijo tal, sino que el ayuntamiento estaría a disposición de lo que se acordase entre Palacio Arzobispal y el Consejo General de Hermandaded y Cofradías.