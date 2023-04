Jueves Santo en Málaga

Zamarrilla tiene sus lugares. Algunos de ellos invitan a recuperar el recuerdo de su leyenda, la del bandolero que le da nombre. Estos son, entre otros, su tránsito por calle Mármoles o su paso por el Puente de la Aurora.

Una hora más tarde y tres puentes más abajo, en el de la Esperanza, no cabía un alfiler. Todo el recorrido de la Congregación de Mena, demuestra el vínculo de Málaga con su Cristo de la Buena Muerte, con la Virgen de la Soledad y como como no decirlo, con la Legión. En pocos lugares se comprende el hermanamiento que las cofradías malagueñas mantienen con nuestro ejército. Ningún ejemplo más notorio y representativo de ello que la relación que Mena mantiene con la Legión española y que ha tenido bien regalar a la ciudad. Los malagueños se vuelcan con los caballeros legionarios hasta el punto de seguirles, aplaudirles y vitorearles, no solo durante todo el recorrido procesional, o cuando entonan el “novio de la muerte”, también, cuando desembarcan en el puerto y durante las guardias con las que velan al Cristo que bien ha muerto para redimir a Málaga.